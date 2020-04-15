Энергетика 50 минут назад

Газовщики предлагают освободить участников рынка от ответственности за неуплату налогов

Из-за карантина операторы ГРМ вынуждены приостановить программу установки счетчиков газа. В Украине еще примерно миллион протребителей остается без счетчиков

Газовщики предлагают освободить участников рынка от ответственности за неуплату налогов Газовщики предлагают освободить участников рынка от ответственности за неуплату налогов

Ассоциация газового рынка Украины подготовила план мероприятий, который позволит избежать обострения кризиса неплатежей среди участников рынка и обеспечит стабильную работу критической инфраструктуры.

Предложения были направлены Президенту Украины, Кабинету Министров, Верховной Раде и НКРЕКП.

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Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

➡️ Первая группа мер разработана для стабилизации работы предприятий газовой инфраструктуры в условиях, когда расчеты за доставку газа сократились на 30% и в условиях запрета применять штрафные санкции за несвоевременные расчеты по доставке газа и ограничивать распределение газа потребителям.

С целью стабилизации работы предприятий критической инфраструктуры предлагается принять симметричные меры и для других участников рынка.

В частности, на законодательном уровне закрепить нормой прямого действия неначисления штрафных санкций за проведение несвоевременных расчетов Операторами газораспределительных систем перед Оператором газотранспортных систем за мощность (услуги магистральной транспортировки) и услуги по урегулированию суточных небаллансов.

А также освободить операторов ГРМ от ответственности за несвоевременную уплату ЕСВ, НДФЛ, НДС и экологического налога. Такие меры предлагается внедрить на срок действия карантина и в течение 45 дней со дня его отмены.

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➡️ Вторая группа мер касается окончания реформы газового рынка в интересах потребителей. Введение учета газа в единицах энергии станет более объективным и позволит платить за энергетическую ценность газа, а не объем. Для этого достаточно принять проект закона Украины о введении на рынке природного газа учета и расчетов по объему газа в единицах энергии" (регистрационный номер 2553 от 06.12.2019 г.).

➡️ Третья группа мер касается приведения нормативной базы к реальным условиям рынка. Кабинету Министров необходимо принять обоснованные нормы потребления для потребителей без учета газа. Недавно правительство на 50% увеличило социальные нормативы, в пределах которых предоставляется субсидия. Этим подтвердив, что реальные объемы потребления превышают установленные нормы. Минекоэнерго сегодня имеет все полномочия, чтобы инициировать пересмотр норм и остановить накопление долгов между участниками газового рынка.

Также, по данным АГРУ, сегодня примерно миллион потребителей остается без счетчиков газа. Из-за введения ограничительных карантинных мероприятий Операторы ГРМ вынуждены приостановить программу их установки. Учитывая эти обстоятельства, Ассоциация считает необходимым на законодательном уровне урегулировать вопрос предельных сроков установки счетчиков.

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