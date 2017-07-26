ОРДЛО отсоединено от энергосистемы Украины

НЭК "Укрэнерго" прекратило перетоки электроэнергии с временно неконтролируемыми районами Донецкой и Луганской области. Территория отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) не получает электроэнергией, которая произведена на контролируемой территории Украины. Об этом сообщил врио директора НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

Перетоки прекращены с 00.00 26 июля 2017 года.

ОРДЛО обеспечивается электроэнергией за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, других производителей на неконтролируемой территории, а также — поставками э/э из России.

Поставки с РФ осуществляются по линиях, которые исключены из перечня межгосударственных, перетоки по них не учитываются в общем сальдо "Украина-Россия-Беларусь", — отметил Ковальчук.