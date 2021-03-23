Организация "Репортеры без границ" подала в суд на Facebook: за ксенофобские посты и фейки

Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" подала в суд на компанию Facebook, обвинив соцсеть в использовании "вводящей в заблуждение коммерческой практики".

Как отмечают в своем иске представители организации, соцсеть обещает пользователям "безопасную, надежную и свободную от ошибок" онлайн-среду, но вместо этого в Facebook широко распространяются ксенофобские публикации и фейки.

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При этом в качестве ответчиков в иске указаны французское и ирландское отделения Facebook.

Организация ожидает, что решение французского суда в отношении Facebook будет иметь "глобальные последствия", поскольку в соцсети действуют единые условия обслуживания по всему миру.

Согласно французским законам, использование вводящей в заблуждение коммерческой практики наказывается штрафом в размере до 10% от годовых продаж в этой стране.

Ранее компания Facebook опубликовала данные о борьбе с распространением недостоверной информации. В частности, соцсеть сообщила, что ежедневно удаляет несколько миллионов фейковых аккаунтов. Так, в период с октября по декабрь 2020 года удалены были более 1,3 млрд таких аккаунтов, а за последние три года были удалены более 100 сетей за "скоординированное недостоверное поведение".

В Facebook также заверили, что постоянно увеличивают число сотрудников, занимающихся отслеживанием недостоверной, фейковой информации и аккаунтов, и сейчас этим занимаются свыше 35 тысяч человек при поддержке искусственного интеллекта.

Ранее киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу в Киеве "ботофермы", располагавшей более 5000 аккаунтами в соцсетях.