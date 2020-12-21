Почти 17% украинских предпринимателей имеют юрпроблемы, но не знают, как их решить — опрос

Каждый шестой представитель малого и среднего бизнеса (МСБ) сталкивается с критическими юридическими проблемами, но не имеет штатного юриста для их решения.

Об этом говорится в исследовании, которое провели Центр демократии и прав человека и Гаагский институт инноваций в праве в рамках проекта "Право-Justice" при финансовой поддержке Европейского Союза. Всего организации опросили 815 представителей украинских микро, малых и средних предприятий.

"Украина прогрессирует в рейтинге стран по легкости ведения бизнеса, а Киев в этом году занял восьмое место в Европе по развитию экосистемы стартапов. Малый и средний бизнес играет ключевую роль в украинской экономике, генерируя около 20% ВВП страны", — отмечают социологи.

Однако они подчеркивают, что правовые проблемы все еще являются одними из важнейших факторов, которые мешают бизнесу развиваться.

В исследовании приводят список проблем, с которыми малый и средний бизнес сталкивается чаще всего:

1. Споры с деловыми партнерами и клиентами.

2. Рейдерство или мошенничество, хищение, а также разного рода проблемы, связанные с офисными или производственными помещениями и землей.

3. Налоги, сборы, акцизы, социальное обеспечение и проблемы, касающиеся нормативных требований или соответствий.

Согласно исследованию, распространенными последствиями юридических проблем для всех предпринимателей является потеря доли рынка (18%) и потеря клиентов (14%). В то же время более трети опрошенных сообщили, что проблема вызвала негативное влияние на финансовое состояние компании.

При этом, в основном, правовые проблемы МСБ остаются нерешенными. Только каждую четвертую проблему решили, а почти половина находится в процессе. Еще четверть проблем считаются нерешенными, несмотря на усилия.

"На малых предприятиях чаще всего юрпроблемы решает сам руководитель или бухгалтер. На предприятиях, где работает до 10 человек, штатный юрист есть только в 6% компаний, на предприятиях до 20 человек — в 22%, до 50 человек — в 29%, а в среднем бизнесе собственного юриста имеет каждая вторая компания", — рассказывают эксперты.

По их словам, представители малого и среднего бизнеса недовольны качеством процедур и результатами судопроизводства — подачи жалоб в суды или админучреждения часто не решают проблему. МСБ пытаются вести переговоры, привлекать третьи стороны и госучреждения, но редко получают справедливое решение.

Исходя из результатов исследования, эксперты организаций пришли к выводу, что крайне важными направлениями юридических инноваций являются:

• Управляемые процедуры, которые помогают сторонам вести переговоры в деловых спорах, принимать решения и применять справедливые решения;

• Доступные, справедливые и быстрые процедуры онлайн и офлайн с привлечением третьих лиц, решающих вопросы и помогающих воплотить решения;

• Универсальные консультационные платформы для индивидуальных советов, информации и шаблонов;

• Решения, которые помогают государственным органам предоставлять лучшие услуги МСБ.