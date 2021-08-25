Под Черниговом будут добывать биогаз из кукурузы (ФОТО)

В селе Черный Рог (Черниговская область) началось строительство биогазовой установки мощностью 3 МВт.

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Проект реализует ООО "КАЛИПСО биогаз", которое на арендованной у Семеновской общины землях выращивает кукурузу, передает "Укринформ".

"Строительные работы выполняет австрийско-немецкая компания. Сейчас идет бетонирование сооружения, в котором будет происходить процесс брожения сырья — кукурузного силоса", — рассказал заместитель Семеновского градоначальника Александр Кравцов.

По информации агентства, в строительство биогазовой установки инвестируют более 200 млн грн. Объект планируют запустить в начале 2022 года и трудоустроить 20 местных жителей.

Сгенерированную электроэнергию будут продавать на энергетическом рынке Украины.

Ранее о запуске такого проекта на четвертой международной конференции в Вильнюсе по вопросам реформ в Украине заявлял первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко.

Напомним, за I полугодие 2021 года общая мощность объектов возобновляемой электроэнергетики в Украине увеличилась на 8,3%, или на 709 МВт.