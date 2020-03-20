Почему Минцифре пришлось остановить работу е-кабинета застройщика

Причина кроется в том, что некоторые небескорыстные и ушлые строительные чиновники еще в момент создания "кабинета" воспользовались некомпетентностью экс-премьера Алексея Гончарука и его советников. Речь, в первую очередь, об экс-представителе Кабмина в Раде нардепе Елене Шуляк.

Итак, при заходе на сайт ГАСИ в опцию "Административные электронные услуги" и, соответственно, к "Электронному кабинету заказчика строительства" появляется надпись "Ведутся технические работы. Работа кабинета будет восстановлена в ближайшее время. Приносим извинения".

А все это результат эпопеи, которая началась в декабре прошлого года, когда теперь уже бывшие премьер Алексей Гончарук, глава Минрегиона Алена Бабак и и.о. главы ГАСИ Александр Строкач торжественно презентовали этот самый "е-кабинет застройщика". И радостно заявляли, что жить стало веселей.

Создание "е-кабинета" было идеей офиса реформ BRDO (его представители стали костяком правительства Алексея Гончарука) и конкретно руководителя направления "Строительство" Елены Шуляк, которая стала нардепом и представителем Кабмина в Раде. Эта идея предполагала автоматизированное электронное объявление о начале строительства и введении объекта в эксплуатацию "автоматом" без бумажной волокиты и разрешения чиновников. Для начала только для объектов класса последствий СС1, то есть для частных домов и промышленных зданий до 4 этажей. Заполнил форму в "е-кабинете" и строй себе. Окончил строительство, заполнил форму в "е-кабинете" и введено в эксплуатацию. И никакой, мол, коррупции, убеждала всех Елена Шуляк. На создание "е-кабинета" были освоены грантовые средства. Немалые.

Прекрасно, казалось бы. Но. Уже сегодня та же Елена Шуляк с ужасом констатировала у себя на ФБ, что под видом четырехэтажки на Подоле ввели в эксплуатацию жилую 10-этажку. Правда, Шуляк умолчала как это произошло, но во всем обвинила реформу градостроительной сферы, которую начало новое правительство. Мол, ГАСИ ликвидировали, а полномочия контроля никому не оставили. Мол, а мы ведь предупреждали! Так вот ликвидация ГАСИ к легализации 10-этажки на Подоле не имеет никакого отношения. Шуляк стоило б лучше изучить законодательство и тогда б она знала, что ГАСИ после введения объекта в эксплуатацию проверять его уже не может. Это запрещено законом. А вот как этот объект был введен в эксплуатацию очень интересно, как и то, почему Шуляк об этом решила не писать. Десятиэтажка на Подоле была выдана за четырехэтажку посредством либерально-реформаторского "е-кабинета", одним из создателей которого и была Шуляк. Таким образом, "е-кабинет" стал лазейкой для аферистов. Почему? Ведь намерение было благое, а вышло, как всегда.

Источник в Министерстве цифровой трансформации пояснил нам, что вся проблема в том, что офис BRDO и непосредственно Шуляк просто создали непрофессиональное техзадание, чем воспользовались некоторые нечистые на руку чиновники и застройщики. По идее "е-кабинет" должен был быть напрямую связан с Реестром разрешительных документов. В частности, с помощью этого Реестра должна была осуществляться и автоматическая проверка достоверности данных, которые поступают из "е-кабинета".

Но вот эта проверка и не осуществляется. И вот почему. Реестр разрешительных документов создавался еще тогда, когда ГАСИ руководил Алексей Кудрявцев, известный тем, что был уволен из-за поддельного диплома, и о котором писали, что он организатор схем в ГАСИ. По словам источника Минцифры, при Кудрявцеве Реестр был подключен к транзитному серверу, через который, скажем так, "третьи лица" могли вносить в него, что угодно.

Сам Реестр официально был на сервере группы компаний "Адамант", президент которой Иван Петухов на днях сообщил, что "реестр с 2018 года находился на арендованном ГАСИ сервере и стоял в защищенной, согласно действующих норм, серверной и был включен к аттестованному ГСС СЗИ узлу ЗУИД, то есть государственные нормы были выполнены, но был существенный нюанс, сервер админила частная структура". И это той "прокладке", которую мы уже вспоминали. Минцифре это было понятно уже давно. Собственно, главная польза "е-кабинета" была в том, что Минцифра, работая над ним, вскрыла весь коррупционный плат, связанный с Реестром. Прямая речь министра Сергей Федоров: "Я очень много слышал легенд об этом реестре, но поверьте, то, что мы увидели, работая над открытием данных, превысило все плохие сплетни".

Теперь простой вопрос — может ли нормально работать "е-кабинет" Шуляк, связанный с Реестром через "прокладку" Кудрявцева? Очевидно, что нет. Шуляк этого не понимала? Возможно. Дело в том, что в правительстве Гончарука Минрегионом руководила Алена Бабак, которая напрямую была связана с Кудрявцевым. А тот через нее пролоббировал назначение и.о главы ГАСИ Александра Строкача. И они все радостно использовали "е-кабинет" Шуляк в своих целях. В этом контексте вспоминается, что как-то "титан украинской политической мысли" Игорь Валерьевич Коломойский, щедро раздавая характеристики некоторым украинским министрам Гончарука, говорил: "Этот дебил, и этот дебил, а этот… нет, этот не дебил, далеко не дебил, но подонок". И вот в ситуации с е-кабинетом и Реестром имеем то, что, ну скажем так, чтоб не повторять обидную лексику Коломойского, "некомпетентными профанами" воспользовались "недобросовестные чиновники". Но, как известно, простота иногда хуже воровства.

Впрочем, тот же е-кабинет и навредил "подонкам", поскольку с момента его запуска электронные системы ГАСИ попали в поле зрения Минцифры, которая и выявила немало интересного, что "превзошло все плохие сплетни". Собственно, это и стало началом конца группы Кудрявцева — уже в декабре был изгнан из глав ГАСИ Строкач, потом уволена была Бабак, а теперь вот ликвидируют и саму ГАСИ.

Но пока происходит процесс ликвидации, система должна работать, но не так как это планировал Кудрявцев. Кстати, для Минцифры не секрет, что через "е-кабинет" могут действовать аферисты. В конце февраля Минцифрой была выявлена попытка в Николаеве ввести в эксплуатацию через электронный кабинет застройщика 8-ми этажный жилой дом, который местное управление архитектурного контроля отнесло к классу СС1. Тогда Федоров заявил, что идет работа над усовершенствованием е-кабинета.

Как сообщил источник в Минцифре, и сейчас остановка е-кабинета — это вынужденная мера, чтобы не возникало ситуаций как с 10-этажкой на Подоле. А что касается некоторых реформаторов, которые теперь громче всех кричат на ФБ "держи вора!", то им лучше бы вспомнить, что именно благодаря их некомпетентности возможны такие ситуации. И они не имеют никакого отношения к реформе градостроительства, недолюбливать которую у той же Шуляк есть веские причины. Но это тема уже другого материала.