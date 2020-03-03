Renault создала электромобиль-трансформер, снабжающий дом электричеством (ФОТО и ВИДЕО)

Компания Renault представила концепт Morphoz, который описывают как "видение персональной и совместной электрической мобильности будущего". Об этом сообщает Мотор.

Шоу-кар встраивается в "умную" энергосистему и имеет раздвижной кузов — он физически трансформируется при переключении режимов движения.

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Концепт Morphoz построен на электрической "тележке" CMF-EV, которая ляжет в основу батарейных машин альянса Renault-Nissan. Платформа вариативная: предусмотрены несколько тяговых батарей, различные конфигурации силовой установки и компоновки салона.

Например, шоу-кар оборудован одним электромотором (136 либо 218 сил) и аккумулятором на 40 или 90 киловатт-часов, поддерживающим статическую (на парковке) и динамическую (от специального дорожного полотна во время движения) беспроводную зарядку.

Одна из особенностей "Морфоза" — способность становиться частью электрической экосистемы. Эта концепция не нова и подразумевает двухстороннее соединение с сетью и вторичное использование батарей: пока машиной никто не пользуется, она снабжает дом электричеством; съемные аккумуляторы можно хранить на зарядной станции, где ими воспользуются владельцы других электрокаров или "умная" сеть запитает от них уличное освещение.

По мнению Renault, емкими батареями лучше просто обмениваться, а не выпускать отдельный аккумуляторный блок для каждого автомобиля — таким образом снизится негативное влияние на экологию.

Renault рассматривает Morphoz как пример адаптивности машин будущего, поэтому концепт наделен возможностью физически изменять свои размеры в зависимости от выбранного профиля движения.

Колесная база электрокара варьирует от 2,73 метра в городском режиме до 2,93 метра в режиме Travel. Трансформация происходит на специальных зарядных станциях, где автомобилям за несколько секунд меняют батареи на более емкие. Причем адаптируются не только габариты, но и форма кузовных панелей, и даже светотехники.

При переключении из одного режима в другой меняется ширина переднего крыла, удлиняется капот и задняя часть кузова. Профиль становится более обтекаемым, что снижает коэффициент лобового сопротивления и увеличивает запас хода.

Салон шоу-кара тоже подстраивается под характер движения. К примеру, передний пассажир вправе развернуть кресло против хода, чтобы общаться с людьми на втором ряду, а в режиме "путешествия" задние сиденья автоматически сдвигаются к корме, чтобы увеличить пространство для ног.

Бортовая система с искусственным интеллектом распознает владельца машины еще до того, как он к ней подошел, уведомляя об этом с помощью специальной световой последовательности.

В роли ключа выступает смартфон, а значит электромобилем можно поделиться с членами семьи или друзьями.