Украинский рынок новых автомобилей вырос почти на четверть

В феврале 2020 года в Украине на учет было поставлено почти 7 тысяч новых легковых автомобилей. В результате по сравнению с февралем 2019 года рынок новых авто вырос сразу на 21%. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

Наиболее популярной маркой месяца была Renault. Первую строчку рейтинга Рено заняла с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобилей. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя годичной давности увеличился почти на 68%.

На втором месте Toyota с результатом 1089 авто. Свой февральский результат эта японская марка увеличила почти на 52%.

Третье место украинцы отдали KIA, приобретя 479 автомобиля этой марки, или на 20% меньше чем годом ранее.

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Напомним, в январе 2020 года украинские номера получили 28,3 тысячи импортированных легковых авто с пробегом. Таким образом, на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.