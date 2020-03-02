Транспорт 1 час назад

Украинский рынок новых автомобилей вырос почти на четверть

Наиболее популярными стали машины французского производства

Украинский рынок новых автомобилей вырос почти на четверть Украинский рынок новых автомобилей вырос почти на четверть
Фото: Renault

В феврале 2020 года в Украине на учет было поставлено почти 7 тысяч новых легковых автомобилей. В результате по сравнению с февралем 2019 года рынок новых авто вырос сразу на 21%. Об этом сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

Наиболее популярной маркой месяца была Renault. Первую строчку рейтинга Рено заняла с показателем 1223 реализованных и зарегистрированных автомобилей. Таким образом, спрос на машины этой марки на украинском рынке относительно показателя годичной давности увеличился почти на 68%.

На втором месте Toyota с результатом 1089 авто. Свой февральский результат эта японская марка увеличила почти на 52%.

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Третье место украинцы отдали KIA, приобретя 479 автомобиля этой марки, или на 20% меньше чем годом ранее.

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Напомним, в январе 2020 года украинские номера получили 28,3 тысячи импортированных легковых авто с пробегом. Таким образом, на каждый проданный новый легковой автомобиль пришлось 4 регистрации ввезенных из-за границы подержанных машин.

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