Транспорт 40 минут назад

Россия возобновила строительство скандального "Северного потока-2"

Работы проходят в территориальных водах Германии

Фото: nord-stream2.com Фото: nord-stream2.com
Фото: nord-stream2.com

В пятницу, 11 декабря, российский трубоукладчик начал работы по строительству газопровода "Северный поток-2".

Работы проходят в территориальных водах Германии, сообщает "РИА Новости".

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При этом компания Nord Stream 2 AG подтвердила возобновление строительства газопровода.

"Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров (100 футов)", — доложили в компании.

Ранее в Конгрессе США одобрили военную помощь Украине и санкции против "Северного потока-2".

Предполагается, что санкции будут вводиться за предоставление кораблей для трубоукладки, а также за услуги по страхованию проекта.

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Кроме того, США призвали Германию остановить строительство "Северного потока-2". Как заявила временный поверенный по делам США в Германии Робин Куинвилл, ЕС и ФРГ должны наложить мораторий.

"Сейчас пришло время ЕС и Германии наложить мораторий на строительство газопровода. Этим они покажут, что больше не намерены терпеть злонамеренное поведение России", — заявляла Куинвилл.

Ранее сообщалось, что российская компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели остановленное год назад строительство морской магистрали газопровода.

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