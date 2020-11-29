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В РФ намерены возобновить строительство "Северного потока-2" уже в декабре

Пока речь идет о достройке небольшого участка в немецких водах

Российская компания Nord Stream 2 AG планирует возобновить в ближайшие недели остановленное год назад строительство морской магистрали газопровода.

Однако пока речь идет о достройке небольшого участка в немецких водах, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В частности, в проектной компании газопровода сообщили журналистам, что строительство будет осуществляться в экономической зоне Германии.

"Мы планируем возобновить работы по трубоукладке с использованием судна с якорным позиционированием в исключительной экономической зоне Германии в этом году", — говорится в сообщении.

"Мы назовем конкретное судно, которое будет использовано, позже. На данном этапе план предусматривает завершение отрезка в 2,6 км на каждой из ветвей газопровода", — уточнили в компании.

По данным сайта радиостанции NDR, работы возобновятся уже в субботу, 5 декабря.

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Напомним, работы по прокладке газопровода "Северный поток-2" были остановлены около года назад после того, как США ввели санкции против судов, работавших над проектом. Из-за американских санкций швейцарский подрядчик Allseas был вынужден остановить участие в строительстве.

21 ноября 2020 года стало известно, что правительство США расширит санкции в попытке остановить строительство спорного газопровода "Северный поток-2".

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