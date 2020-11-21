Политика 1 час назад

"Северный поток-2": США усилили давление на европейские компании из-за газопровода

При этом Вашингтон якобы не хочет вводить санкции

Строительство "Северного потока-2". Фото: Getty Images Строительство "Северного потока-2". Фото: Getty Images
Строительство "Северного потока-2". Фото: Getty Images

Белый дом усилил давление на европейские компании, которые участвуют в строительстве российского газопровода "Северный поток-2".

При этом Вашингтон не хочет вводить санкции, сообщает со ссылкой на источник агентство dpa, передает DW.

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По данным собеседника, власти США уже контактируют с компаниями и предупреждают их о санкциях.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", — отметил источник.

При этом он выразил уверенность в скором крахе "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что немецкий Бундестаг отклонил предложение о поддержке газопровода "Северный поток-2". Инициативу вносила партия Альтернатива для Германии (АДГ), которая настаивает на том, что новый газопровод отвечает интересам ФРГ и Европы и его строительство нужно завершить как можно быстрее.

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В свою очередь издание Bild опубликовало материал, в котором утверждает, что новая администрация США с избранием Джо Байдена президентом намерена "похоронить" этот проект, поскольку готовятся санкции против страховых и сертификационных компаний, которые обеспечивают работу российских судов на прокладке газопровода.

Также стало известно, что США готовят дополнительные санкции в отношении проекта подводного трубопровода "Северный поток-2", строящегося для поставок газа из России в Германию.

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