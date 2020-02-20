Энергетика 20 минут назад

Собственник Google утратил интерес к ветроэнергетике

Alphabet прекращает финансировать дочернюю компанию Makani, занимающуюся ветроэнергетикой

Собственник Google утратил интерес к ветроэнергетике Собственник Google утратил интерес к ветроэнергетике
Разработка Makani. Фото: cdrinfo.com

Холдинг Alphabet, в который входит поисковый гигант Google, прекращает финансирование компании Makani, занимающейся ветроэнергетикой.

Об этом сообщает CDRinfo.

Указано, что холдинг взялся за сокращение расходов, поскольку в отчете за 2019 год убытки от "Прочих ставок" составили $4,8 млрд. Для сравнения: в 2018 году попытки нащупать перспективные направления деятельности стоили компании $3,4 млрд.

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Как отмечается, помимо Makani, в категорию "Прочих ставок" относятся, например, такие долгосрочные проекты, как компания Waymo, разрабатывающая самоуправляемые автомобили, и компания Verily, работающая в области медицины.

"Несмотря на значительный технический прогресс, путь к коммерциализации оказался длиннее и рискованнее, чем ожидалось, поэтому время Makani в Alphabet подошло к концу", — заявил генеральный директор компании Форт Фелкер.

Известно, что компания Makani была основана в 2006 году для изучения возможности использования воздушных змеев как носителей электрогенераторов, использующих энергию ветра. В 2013 году компания Google купила Makani и сделала компанию частью исследовательского подразделения Google X.

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В 2019 году компания Makani была выделена из Google X и стала дочерней компанией Alphabet. Тогда же миноритарным акционером Makani стала компания Royal Dutch Shell. В прошлом году при поддержке Shell были продемонстрированы первые полеты воздушных змеев, вырабатывающих электроэнергию в промышленных масштабах, с плавучей платформы у побережья Норвегия.

Сообщается, что сейчас Shell изучает варианты продолжения разработки технологии Makani.

Напомним, с 1 января 2020 года в Украине снизились "зеленые" тарифы на электроэнергию для частных домохозяйств.

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