Сотрудницы "Интерпайп" перевоплотились в героинь знаменитых художников

Украинская промышленная компания "Интерпайп" представила креативный фотопроект к 8 марта, чтобы еще раз показать, что промышленность и искусство могут отлично дополнять друг друга.

Героинями проекта стали сотрудницы Компании из Днепра, Никополя и Новомосковска. Они перевоплотились в женщин из шедевров мировой живописи. На несколько часов девушки примерили на себя образы из полотен Леонардо да Винчи, Густава Климта, Эдуарда Мане, Фриды Кало, Ивана Крамского, Джона Уильяма Уотерхауса, Яна Вермеера и Энди Уорхола. Однако героини сменили антураж картин на не менее живописные производственные пейзажи.

В рабочие будни участницы фотопроекта выполняют ответственные задачи: развивают IT-системы, управляют электромостовым краном, планируют производство, готовят продукцию к отгрузке. Всего в "Интерпайп" работает 4,2 тысячи сотрудниц.

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Это не первый творческий фотопроект промышленной компании к 8 марта. Так, в прошлом году сотрудницы "Интерпайп" примеряли на себя образы стран, куда компания поставляет трубную и колесную продукцию.

"Неизвестная", Иван Крамской — Светлана Червоноштан, машинист крана колесопрокатного цеха, "Интерпайп НТЗ"

"Мэрилин Монро", Энди Уорхол — Марина Пугачева, сортировщик-сдатчик металла цеха нефтегазового сортамента, "Интерпайп НТЗ"

"Золотая Адель", Густав Климт — Ольга Жукова, инженер-программист "Интерпайп"

"Автопортрет, посвященный Доктору Элоессеру", Фрида Кало — Александра Есипова, специалист управления по планированию производства "Интерпайп ВТОРМЕТ"

"Бар в "Фоли-Бержер", Эдуард Мане — Елена Тищенко, машинист крана "Интерпайп СТАЛЬ"

"Клеопатра", Джон Уильям Уотерхаус — Юлия Чайка, машинист крана ТЭСЦ №2 "Интерпайп НМТЗ"

"Джоконда", Леонардо да Винчи — Лилия Журавель, машинист крана ТЦ-6, "Интерпайп НИКО ТЬЮБ"

"Девушка с жемчужной сережкой", Ян Вермеер — Ирина Шевченко, эмалировщица, "Новомосковская посуда"

Детали о фотопроекте можно прочитать в группе "Интерпайп" в Facebook по ссылке.

Напомним, "Интерпайп" — украинская промышленная компания, производитель бесшовных труб и ж/д колес. В 2019 году "Интерпайп" реализовал 798 тысяч тонн готовой продукции, в том числе — 203 тысячи тонн ж/д продукции.