"Интерпайп" в 2019 увеличил продажи ж/д колес на 8% и сократил реализацию труб на 11%

Украинская промышленная компания "Интерпайп" в 2019 году сократила продажи трубной и железнодорожной продукции в тоннах на 7%. Общий объем реализации составил 798 тысяч тонн. Доля экспорта в структуре реализации составила 76%, тогда как доля рынка Украины уменьшилась с 28% до 24%. Об этом говорится в релизе компании.

Графика: "Интерпайп"

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Продажи трубной продукции снизились на 11% в сравнении с 2018 годом и составили 595 тысяч тонн на фоне падения спроса на глобальном рынке во второй половине 2019 года.

Поставки труб на украинский рынок сократились на 18% по сравнению с 2018-м и достигли 147 тысяч тонн. В частности, в прошлом году объемы продаж в адрес "Укргазвыдобування" упали на 67% к 2018 году в связи с пересмотром госкомпанией программ бурения новых скважин. В то же время поставки частным газодобытчикам частично компенсировали снижение потребления в госсекторе.

Европейским клиентам "Интерпайп" поставил 146 тыс. т бесшовных и сварных труб (-16% к 2018 году). Снижение продаж связано, главным образом, с введением Еврокомиссией импортных квот, в которых не были учтены мощности нового предприятия Vallourec Niko Tube.

Суммарно в Северной и Южной Америке "Интерпайп" в 2019 году реализовал 140 тысяч тонн линейных и нарезных труб (+13% к 2018 году). При этом во втором полугодии компания начала резко снижать объемы продаж на рынок США в связи с возобновлением антидемпинговой пошлины в размере 7,5% (дополнительно к 25%-ной пошлине на весь стальной импорт). Суммарный размер пошлин — 32,5% — стал заградительным для компании.

На Ближнем Востоке "Интерпайп" нарастил реализацию на 27%, до 102 тысяч тонн, за счет продаж в сегменте OCTG — труб для добычи нефти и газа. Это стало возможным благодаря освоению широкой линейки премиальных продуктов.

Продажи в СНГ в прошлом году обвалились на 46%, до 61 тысяч тонн, на фоне введения Российской Федерацией полного эмбарго на импорт труб из Украины и падения спроса в других странах постсоветского пространства.

Продажи железнодорожной продукции — колес, бандажей, осей и колесных пар — в 2019 году увеличились на 8% в сравнении с 2018 годом и составили 203 тысяч тонн.

Графика: "Интерпайп"

Объем реализации железнодорожной продукции на европейский рынок в 2019 году достиг очередного максимума, составив 52 тысячи тонн (+27% к 2018 году). "Интерпайп" занял лидирующие позиции на рынке грузовых колес и намерен выходить на рынок пассажирских колес ЕС. В 2019 году компания нарастила поставки колесных пар с 10,5 до 14,7 тысяч штук.

Продажи на рынки стран СНГ в 2019 году продемонстрировали существенный рост — на 26%, до 93 тысяч тонн. В то же время в Украине наблюдался спад: падение реализации составило 25%, до 45 тысяч тонн, в связи с приостановкой "Укрзализныцей" строительства грузовых вагонов и, соответственно, закупок ж/д колес.

Объем производства круглой стальной заготовки в 2019 году составил 854,5 тысячи тонн, что на 4,2% ниже, чем в 2018 году. Ключевым фактором обеспечения производства сырьем стало продление действия экспортной пошлины. Почти весь произведенный объем стали был реализован на собственные заводы "Интерпайп". Сторонним потребителям отгружено 23,7 тысячи тонн стали (22,8%).

"Прошедший год был непростым для компании, но принес хорошие результаты и заложил фундамент для развития, — говорит Денис Морозов, директор по финансам и экономике "Интерпайп". — В 2019 году украинские металлурги в полной мере ощутили на себе последствия торговых войн в мире. Развитые страны защищают свои рынки и производителей любыми доступными способами, при этом закрывая доступ для импортеров. В таких условиях стратегия "Интерпайп" заключается в освоении сложных и нишевых продуктов. Для этого мы постоянно инвестируем в самое современное оборудование".