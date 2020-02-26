Стало известно, когда поляки начнут добычу углеводородов на Львовщине

Польская нефтегазовая компания PGNiG планирует приступить к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года.

Об этом сообщил вице-президент совета директоров компании Роберт Перковски в ходе Украинского энергетического форума, передает Экономическая правда.

"В третьем квартале 2020 года мы планируем начать разработку. Самое главное от вас (от Украины — Delo.ua) — четкие правила игры на этом рынке", — сказал он.

Напомним, в начале декабря 2019 года польская компания PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.

PGNiG — крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

Ранее компания Regal Petroleum вступила в переговоры о покупке ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтаинвест", которое владеет двумя специальными разрешениями на добычу нефти и газа в Одесской области.