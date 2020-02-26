Энергетика 10 минут назад

Стало известно, когда поляки начнут добычу углеводородов на Львовщине

Польская компания требует от Украины четких правил игры на этом рынке

Стало известно, когда поляки начнут добычу углеводородов на Львовщине Стало известно, когда поляки начнут добычу углеводородов на Львовщине
Фото: Точка доступу

Польская нефтегазовая компания PGNiG планирует приступить к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года.

Об этом сообщил вице-президент совета директоров компании Роберт Перковски в ходе Украинского энергетического форума, передает Экономическая правда.

"В третьем квартале 2020 года мы планируем начать разработку. Самое главное от вас (от Украины — Delo.ua) — четкие правила игры на этом рынке", — сказал он.

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Напомним, в начале декабря 2019 года польская компания PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.

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PGNiG — крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.

Ранее компания Regal Petroleum вступила в переговоры о покупке ЧАО "Научно-производственный концерн "Укрнафтаинвест", которое владеет двумя специальными разрешениями на добычу нефти и газа в Одесской области.

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