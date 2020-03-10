Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС превысила рекордные 10,5 млрд долларов

Торговля сельскохозяйственной продукцией между Украиной и Европейским Союзом в 2019 году выросла на 18% по сравнению с 2018 годом, до рекордных 10,6 млрд долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Института аграрной экономики.

В частности, импорт аграрной продукции из стран — членов ЕС в прошлом году превысил 3,1 млрд долларов, что на 16,3% больше, чем в 2018 году.

Больше всего в 2019 году Украина потратила на закупку в ЕС напитков, преимущественно алкогольных, — 343 млн долларов. На готовые пищевые продукты, экстракты и концентраты — 314 млн долларов.

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Поставки из Европы табака и изделий из него увеличились в прошлом году по сравнению с 2018 годом более чем на 60%, до 279 млн долларов.

Объемы поставок из ЕС на украинский рынок мясной продукции за 2019 год составили 147 млн ​​долларов. Семена масличных закупили в прошлом году на 140 млн долларов.

Главными европейскими партнерами для Украины остались Нидерланды, Польша, Испания, Германия, Италия, Франция и Бельгия. На эти страны приходится более 78% суммарного российского торгового оборота агропродукции с Европейским Союзом.

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Напомним, в 2019 году Азия усилила свои позиции основного импортера украинской агропродукции, второй год подряд закупив рекордное количество украинских сельхозпродуктов. Стоимостные объемы отечественного экспорта в страны этого региона в прошлом году увеличились до 9,4 млрд долларов. Это на 17,5% превысило рекордный показатель поставок в этот регион в 8 млрд долларов, установленный в 2018 году. Доля азиатских стран составила в прошлом году 42,2% от общего украинского агроэкспорта.