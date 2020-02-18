Китай вытеснил Индию и стал лидером по импорту украинской агропродукции

В 2019 году Азия усилила свои позиции основного импортера украинской агропродукции, второй год подряд закупив рекордное количество украинских сельхозпродуктов. Стоимостные объемы отечественного экспорта в страны этого региона в прошлом году увеличились до 9,4 млрд долларов. Это на 17,5% превысило рекордный показатель поставок в этот регион в 8 млрд долларов, установленный в 2018 году. Доля азиатских стран составила в прошлом году 42,2% от общего украинского агроэкспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Также наивысшей за время независимости Украины отметки достиг в 2019 году экспорт аграрной продукции украинского производства в страны-члены ЕС. Его объемы в стоимостном измерении увеличились до 7,5 млрд долларов, превысив рекордный показатель 2018 года в 6,3 млрд долларов более чем на 19%. При этом в прошлом году доля ЕС в отечественном экспорте агропродовольства составила 33,5%.

Объемы поставок в страны Африки в 2019 году увеличились по сравнению с 2018 годом на 43% и составили 3,3 млрд долларов, обеспечив этому региону долю в 14,9% от украинского экспорта сельхозпродукции.

Поставки отечественного агропродовольства в страны СНГ, остались на уровне 2018 года и составили 1,5 млрд долларов, обеспечив региону долю в 6,5% в украинском экспорте агропродовольства.

Потеснив на третье место Индию, которая три года подряд удерживала первое место в рейтинге, лидерство в топ-10 крупнейших импортеров украинской агропродукции в 2019 году завоевал Китай. Стоимостные объемы поставок отечественной сельхозпродукции в эту страну составили в прошлом году 1,9 млрд долларов. При этом доля Китая в отечественном экспорте агропродовольства составила в прошлом году 8,7%.

Основными потребителями отечественной сельхозпродукции в 2019 году стали:

Китай (1,9 млрд долларов); Египет (1,6 млрд долларов); Индия (1,56 млрд долларов); Турция (1,54 млрд долларов); Нидерланды (1,4 млрд долларов); Испания (1,1 млрд долларов); Германия (871 млн долларов); Польша (785 млн долларов); Италия (716 млн долларов); Беларусь (605 млн долларов).

Причем Китай, Египет и Турция увеличили объемы закупок украинского агропродовольства более чем в полтора раза по сравнению с 2018 годом.

Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольства более 55% валютных поступлений.

Ключевыми продуктами отечественного аграрного экспорта традиционно стали зерновые культуры, различные масла, семена масличных культур, остатки и отходы, а также мясопродукция, на которые приходится около 85% его стоимостных объемов.