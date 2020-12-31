Энергетика 10 минут назад

"Украина в 2020 году ухудшила инвестиционный климат" — гендиректор UFuture Николай Тимощук

Самым большим ударом по инвестиционной привлекательности страны стала непрофессиональная политика текущего правительства в отношении "зелёного тарифа"

Гендиректор компании UFuture Николай Тимощук. Фото: Александр Козаченко Гендиректор компании UFuture Николай Тимощук. Фото: Александр Козаченко
Гендиректор компании UFuture Николай Тимощук. Фото: Александр Козаченко

В 2020 году Украина ухудшила свой инвестиционный климат. Об этом в комментарии для Delo.ua заявил генеральный директор холдинговой компании UFuture Николай Тимощук.

По его словам, самым большим ударом по инвестиционной привлекательности страны стала "крайне отвратительная и непрофессиональная" политика текущего правительства в отношении "зелёного тарифа".

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"Такое открытое пренебрежение к десяти миллиардам долларов инвестиций, вложенных в отрасль возобновляемой энергетики Украины за последние десять лет, ещё больше оттолкнуло редкого международного инвестора от Украины", — считает Тимощук.

Он добавляет, что это скажется негативно не только на развитии зелёной энергетики в Украине, но и на возможности страны привлекать инвестиции на международном рынке в будущем в целом.

В то же время, Украина проходила кризис уходящего года гораздо лучше и легче, чем ожидали многие, как в стране, так и за её пределами, отмечает генеральный директор UFuture.

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"Это касается и экономической ситуации, и борьбы с коронавирусом. Так, для всех уже должны быть очевидны результаты реформ 2014-2016 годов, в частности в банковской сфере и нефтегазовой отрасли", — говорит Тимощук.

Он поясняет, что например, нам удалось избежать очередного обвала национальной валюты, лавины "банкопадов", паники на рынке и многих других негативных явлений, характерных для предыдущих кризисов.

Напомним, ранее Николай Тимощук заявлял, что главная ошибка украинской власти в 2020 году заключается в том, что они "упустили возможности отличного кризиса". По его словам, именно в такие кризисы самое время проводить болезненные, непопулярные реформы, которые станут фундаментом для дальнейшего развития страны.

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