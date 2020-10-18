Украинские специалисты создали уникальный попкорн из амаранта

В Днепропетровской области украинские производители новый вид попкорна из шлифованной амарантовой крупы.

Об этом рассказал Александр Дуда, председатель Ассоциации производителей амаранта и амарантового продукции во время первого гастро-дегустационного фестиваля Taste of Ukraine Food Fest, передает seeds.org.ua.

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По словам эксперта, семена амаранта достаточно быстро и легко взрывается при нагревании. Эта технология известна уже давно, однако она несовершенна.

"Отечественные специалисты пошли более длительным и затратным путем, но получили непревзойденный по размеру и вкусу продукт. Берут семена амаранта, шлифуют его. Выходят крупинки (шлифованная амарантовое крупа), еще меньше и легче самого семени амаранта — это и есть сырье для будущего попамаранту", — рассказал Дуда.

Следует добавить, что производят воздушный амарант на Днепропетровщине только год, а совсем недавно такой продукт из амаранта появился в больших сетях Украины.

Как отмечает Дуда, идея создания нового продукта принадлежит директору компании Healthy Generation Андрею Сазоновскому.

"Чтобы сделать продукт более изысканным и современным, попамарант фасуется в стики, и вместе с сухофруктами, семечками чиа, орехами или шоколадом продается потребителям в виде сухих завтраков, которые являются не только вкусными, но и полезными", — пояснил глава ассоциации производителей амаранта и амарантового продукции.

Кроме того, в Украине изготавливают и безглютеновые макаронные изделия из рисовой муки с добавлением амарантовой, гречневой муки и овощных соков (свекла, томаты, зелень). Все это делается без добавления сахара, фруктозы, глюкозного сиропа, пальмового масла и модифицированного крахмала.

Ранее сообщалось, что украинские аграрии соберут 19,56 млн т подсолнечника, рапса и сои в сезоне 2020/21.

При этом они снизили свой прогноз валового сбора трех ключевых масличных культур на 12% (с 20,6 млн т в сентябрьской оценке, 22,23 млн т по итогам 2019/20 МГ).