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АПК 40 минут назад

В Украине соберут на 12% меньше масличных в сезоне 2020/21 — прогноз

Прогнозируется сбор 19,56 млн т подсолнечника, рапса и сои в текущем сезоне

Фото: freeimg.ru Фото: freeimg.ru
Фото: freeimg.ru

Украинские аграрии соберут 19,56 млн т подсолнечника, рапса и сои в сезоне 2020/21, прогнозируют эксперты Ассоциации "УкрОлияПром".

При этом они снизили свой прогноз валового сбора трех ключевых масличных культур на 12% (с 20,6 млн т в сентябрьской оценке, 22,23 млн т по итогам 2019/20 МГ).

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Указано, что свой прогноз в ассоциации пересмотрели в основном из-за урожая подсолнечника.

Таким образом, в разрезе культур урожай масличных в Украине ожидается следующий:

- подсолнечника — 14 млн т (15 млн т по сентябрьскому прогнозу и 15,25 млн т в сезоне 2019/20);

- рапса — 2,56 млн т (2,6 млн т; 3,28 млн т);

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- сои — 3 млн т (без изменений; 3,698 млн т).

Напомним, согласно прогнозу "Украинской зерновой ассоциации" Украина соберет почти на 11 млн т меньше урожая зерновых и масличных.

Как сообщалось, с начала 2020/21 маркетингового года по состоянию на 28 сентября страны Европейского союза нарастили импорт растительных масел. Причем основным поставщиком подсолнечного и соевого масел стала Украина — 93% и 42% от общих поставок данных продуктов соответственно

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