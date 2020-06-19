"Укргаздобыча" выиграла в Стокгольмском арбитраже спор у "Карпатыгаз"

17 июня Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма вынес второе частичное решение в пользу АО "Укргаздобыча" (УГД) из группы "Нафтогаз" в споре с ООО "Карпатыгаз" и шведской Misen Enterprises AB.

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", решение касается увеличении доли УГД в имуществе совместной деятельности с этими компаниями.

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Таким образом, согласно этому решению, доля компании Misen Enterprises уменьшена более, чем в два раза.

"Арбитражный суд постановил, что все имущество совместной деятельности должно быть передано в собственность "Укргаздобычи", которая в свою очередь должна выплатить сумму компенсации Карпатыгаз и Misen Enterprises AB в соответствии с перераспределенными долями в совместной деятельности" — заявила генеральный директор УГД Елена Кобец.

В компании отмечают, что, если стороны не смогут согласовать оценку самостоятельно в течение установленного срока, ее определит суд.

При этом, в первом частичном решении арбитраж установил, что Misen Enterprises AB нарушила договор, внеся свою долю в совместную деятельность не в полном объеме, а "Карпатыгаз" — не поставив предусмотренные договором измерительные станции.

"Укргаздобыче с 2015 года удалось разорвать договоры о совместной деятельности, которые систематически нарушались операторами таких договоров... Расторжение Стокгольмским арбитражем договора совместной деятельности вернуло УГД возможность полноценно пользоваться наибольшим количеством собственных скважин из всех договоров о совместной деятельности", — добавили в компании.

Как сообщалось ранее, "Укргаздобыча" вместе з ООО "Карпатыгаз" и Misen Enterprises AB (Швейцария) проводят инвентаризацию активов, которые участвовали в совместной деятельности на скважинах Восточно-Полтавского газоконденсатного месторождения. УГД добилась расторжения договора о СД 11 июля 2018 года. Однако стороны еще должны решить вопрос о компенсации стоимости имущества "Карпатыгаз", которое перейдет в распоряжение "Укргазвыдобування".

Ранее арбитры Стокгольмского арбитража, к которым в 2016 году обратилось УГД, установили, что Misen Enterprises AB и "Карпатыгаз": Misen внесла в СД меньше обещанного — только $3,9 млн из $12,5 млн, а "Карпатыгаз" не поставили предусмотренные договором измерительные станции.

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По словам пресс-службы "Укргазвыдобування", на сегодняшний день идет совместная инвентаризация имущества, после чего вопрос компенсации будет определен окончательным решением арбитража.

Напомним, договор с "Карпатыгаз" — последняя совместная деятельность, которую разорвало "Укргаздобыча". Компания обвинила своих партнеров по СД в невыполнении обязательств, снижении добычи газа и уклонении от уплаты ренты.

АО "Укргаздобыча" — 100% "дочка" НАК "Нафтогаз Украины". Компания является крупнейшим добытчиком природного газа в Украине, обеспечивая 75% всей добычи.