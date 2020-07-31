"Укртелеком" предложил Кабмину заплатить 1,4 млрд грн за оптический интернет в селах

Компания "Укртелеком" предлагает Министерству цифровой трансформации (Минцифры) достичь целевого показателя 95% охвата сельского населения оптическим интернетом.

Об этом сообщает пресс-служба украинского телеком-оператора. В компании отмечают, что на сегодняшний день только 65% сельского населения Украины имеет возможность подключиться к скоростному интернету.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации Укртелекома, на первом этапе в течение 2 — 2,5 лет предлагается обеспечить интернет-доступ в 3,9 тысячи населенных пунктов, средний размер которых составляет 200 домохозяйств.

"Для этого нужно построить 23 тысячи километров оптических магистралей к населенным пунктам и 26 тысяч километров распределительной сети. Результатом первого этапа будет достижение 85% охвата интернетом сельского населения, а также подключение учебных, медицинских и административных учреждений в этих населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Для реализации первого этапа "Укртелеком" готов инвестировать 1,6 млрд грн. При этом, инвестиции со стороны государства должны составить 1,4 млрд грн.

Читайте также: Кабмин договорился с мобильными операторами о покрытии интернетом всей Украины

В "Укртелекоме" подчеркнули, что такой подход соответствует постоянной европейской практике государственно-частного партнерства.

Второй этап предусматривает подключение небольших отдаленных сел с учетом оптической инфраструктуры, построенной на первом этапе.

""Укртелеком", при условии прозрачного государственно-частного партнерства, готов удовлетворить запрос государства на развитие оптического интернета в селах. Сумму государственного финансирования в размере 5,46 млрд грн, предложенную Минцифры, мы считаем достаточной для подключения учреждений социальной инфраструктуры. Со своей стороны, Укртелеком также готов вкладывать значительные дополнительные инвестиции, необходимые для обеспечения 95% сельского населения возможностью подключения к высокоскоростному интернету", — отметил директор Укртелекома Юрий Курмаз.

Напомним, 11 июля 2019 года Президент Владимир Зеленский утвердил план по улучшению доступа к мобильному интернету в селах и небольших городах.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается около 700 школ без интернета а около 9000 школ имеют доступ к интернету со скоростью меньше 30 мегабит.

Напомним, Кабмин выделил 1 млрд грн на подключение украинских сельских школ к интернету и закупку компьютеров.