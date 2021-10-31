В США на 3D-принтере напечатают самый большой жилой район в мире

Технология 3D-печати становится все более популярной в строительной сфере. Она позволяет строить быстро, дешево и с минимальным привлечением живой рабочей силы. Дома, напечатанные на 3D-принтере, уже используют для решения жилищного вопроса в странах Африки. Но самый большой в мире проект — район на 100 жилых домов, будет построен в Остине, штат Техас, США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Этот амбициозный проект — результат сотрудничества компаний Lennar Group, которая строит жилые дома в США с 1954 года и ICON, занимающейся инновационными строительными технологиями.

ICON известен тем, что напечатал целую улицу коттеджей в Техасе за семь дней, а также построил Mars Dune Alpha, среду обитания для астронавтов НАСА, имитирующих жизнь на Марсе.

Для нового района в Остине, работа над которым начнется уже в 2022 году, будет использоваться запатентованный строительный материал под названием Lavacrete (оптимизированная бетонная смесь) и роботизированная система, которая печатает со скоростью 25,4 см (10 дюймов) в секунду.

По словам Джейсона Балларда, генерального директора ICON, в настоящее время США испытывают дефицит жилья в пять миллионов новых домов, которые можно построить быстро, но "без ущерба для качества, красоты или устойчивости" с использованием технологий его компании.

Новый район в Остине спроектирован BIG-Bjarke Ingels Group, всемирно известной командой архитекторов и дизайнеров. Напечатанные дома будут будут предназначенны для одной семьи, иметь свободные планировки и каждый из домов будет отличаться от остальных.

Строительная компания утверждает, что ее дома энергоэффективны и создают меньше отходов в процессе строительства. Также там будут установлены фотоэлектрические крыши, что сделает их устойчивыми и энергонезависимыми.

3D-дома соответствуют международному строительному кодексу (IBC), могут выдерживать экстремальные погодные условия и прослужить столько же, если не дольше, чем дома традиционной постройки.

Отметим, Китай первым в мире успешно испытал технологию 3D-печати на космической орбите в автоматическом режиме.