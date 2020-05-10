Китайские ученые впервые в мире испытали в космосе 3D-принтер

Китай первым в мире успешно испытал технологию 3D-печати на космической орбите в автоматическом режиме.

Об этом со ссылкой на Китайскую академию космических технологий (КАКТ) сообщает "Синьхуа".

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По информации агентства, космический 3D-принтер, самостоятельно созданный Китаем, и два напечатанных им на орбите образца успешно были возвращены на Землю в пятницу.

На Землю принтер и напечатанные образцы доставила возвращаемая капсула китайского пробного пилотируемого космического корабля нового поколения, который был запущен в минувший вторник с космодрома Вэньчан на южнокитайском острове Хайнань. Капсула приземлилась в пятницу в заданное посадочное место в автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны.

Это первый в своем роде тест для Китая и для всего мира, в котором была осуществлена орбитальная 3D-печать с использованием непрерывных полимерных композитов, армированных углеродным волокном.

Система 3D-печати, разработанная исследовательским институтом при КАКТ, выполнила намеченные задачи в четверг в 1:58 по пекинскому времени. По снимкам, переданным из пробного космического корабля, видно, что два образца были напечатаны успешно.

Исследователи готовы провести дополнительные проверки эффективности работы вернувшегося из космоса принтера и после этого дать тщательную оценку характеристик этой новинки.

Углеродное волокно широко применяется в аэрокосмической промышленности благодаря таким его свойствам, как легкость и высокая прочность, а непрерывное углеродное волокно имеет большое значение для улучшения характеристик композиционных материалов.

В указанном тесте оба образца были напечатаны из непрерывных углеродных волокнистых материалов, что заложило важный технологический фундамент для будущего развития 3D-печати с использованием композиционных материалов.

На орбите система 3D-печати работала в автоматическом режиме. До этого все подобные эксперименты проходили в присутствии людей, которые должны были исправлять возникшие ошибки.

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