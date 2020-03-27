Общество вчера, 17:00

Infomir поставляет в больницы переходники для аппаратов ИВЛ, напечатанные на 3D-принтере

Напечатанные на 3D-принтере расширительные переходники и клапаны для аппаратов ИВЛ позволяют подключать к одному аппарату до четырех пациентов вместо одного, что может спасти множество жизней

Infomir поставляет в больницы переходники для аппаратов ИВЛ, напечатанные на 3D-принтере Infomir поставляет в больницы переходники для аппаратов ИВЛ, напечатанные на 3D-принтере
Иллюстративное фото

Ввиду того, что украинские больницы пока не готовы к угрозе COVID-19 и им не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, группа компаний Infomir поставит в украинские больницы расширительные переходники и клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких. 

Изделия позволяют подключать к одному аппарату до четырех пациентов вместо одного, и это может спасти множество жизней.

Компания предложила помощь Антикризисному штабу в Одесской области и за считанные дни подключила к производству единственную в Восточной Европе линию 3D-печати HP Jet Fusion 5210. Ежедневно Infomir сможет выпускать до 400 переходников. Этого хватит, чтобы Антикризисный штаб постепенно обеспечил ими все больницы страны.

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Переходники и клапаны печатают из биосовместимого полиамида: материал получил USP Class I–VI и соответствует Директиве Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

Проект основала одесская студия 3D-печати Revel Laboratory. Их команда получила модель переходника у итальянской компании Cooper 3D, но использовать готовое решение не получилось — устройство оказалось несовместимым с большинством аппаратов, используемых в Украине. Вместе с инженерами и врачами со всего мира студия доработала переходник и выложила модель в открытый доступ.


Кроме переходников, Infomir создал прототипы очков и респираторов для медиков. Это поможет им обезопасить себя при контакте с больными.

25 марта команда Revel Laboratory успешно протестировала переходники на аппарате ИВЛ в клинике Odrex. Infomir выпустил пробную партию из 50 жизненно важных устройств и уже готовит ее к отправке первым клиентам. Антикризисный штаб в Одесской области получает переходники бесплатно. Напрямую с медиками Infomir не взаимодействует — штаб связывается с больницами и договаривается о поставках самостоятельно. Компания готова помогать всем украинским производителям — возможности линии 3D-печати позволяют ей выпускать детали для ИВЛ и одновременно обслуживать новые заказы.

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