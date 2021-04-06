В Украине хотят ввести единый электронный проездной для общественного транспорта

Министерство инфраструктуры 6 апреля представило электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для украинских городов. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Мы налаживаем тесную коммуникацию и сотрудничество с руководителями общин для обеспечения предоставления качественных услуг по перевозке пассажиров. И есть уже ряд наработок по данному вопросу. Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или на другом общественном транспорте", — отметил в ходе мероприятия замминистра Дмитрий Живицкий.

По его словам, в результате такого сотрудничества министерства с органами местного самоуправления выиграют все, а следующим его этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.

"В первую очередь, пассажиры смогут комфортно, удобным способом оплачивать поезд в общественном транспорте и совершать пересадки с одного вида транспорта на другой по одному билету. Руководители общин продемонстрируют свою современность и заботу о жителях, будет снят вопрос количества перевезенных пассажиров, льготников. Честные и ответственные коммунальные и частные перевозчики будут иметь обоснование тарифов и уменьшат расходы на персонал", — отметил чиновник.

Живицкий подчеркнул, что все это открывает возможности для инвестиций в отрасль и сделает пользование общественным транспортом привлекательным и удобным для людей.

В свою очередь, генеральный директор госпредприятия "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" Владимир Набоков рассказал о преимуществах единого е-билета на транспорте, обустройства общественного транспорта валидаторами для оплаты проезда и контроля за оплатой, а также о переходе в ближайшем будущем к безналичной оплате.

"Мы переняли положительный опыт других стран мира и активно внедряем его в Украине. Поэтому совместно с Мининфраструктуры предлагаем технологическую и организационную поддержку для внедрения электронного билета в территориальных общинах и городах Украины", — отметил он.

По словам руководителя ГП, это даст украинским городам: рост туристической привлекательности и комфорта; повышение эффективности общественного транспорта и оптимизации движения; рост комфорта городской инфраструктуры и качества услуг общественного транспорта; полную прозрачность для перевозчиков.

В то же время Мининфраструктуры не приводит подробностей о самом проекте. Отмечается лишь, что первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь: торжественный запуск проекта после восьми месяцев тестирования там должен состояться уже в апреле текущего года.

Напомним, что в начале января приложение Kyiv Smart City без предупреждения прекратило свою работу. Вместо этого все сервисы были перенесены в новое приложение "Киев цифровой".