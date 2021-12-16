"Вареная макрель в соусе мисо", — Uber Eats впервые доставила еду в космос

Впервые в истории на Международную космическую станцию доставили пакет с едой, предоставленной службой доставки Uber Eats — это сделал японский космический турист-миллиардер Юсаку Маэдзава.

Как сообщает Uber Eats, Маэдзава поделился консервами с другими членами команды.

"С блюдами, включающими вареную макрель в соусе мисо, говядину, приготовленную в кисло-сладком соусе и другие, Uber Eats и Юсаку Маэдзава обеспечили вкусной едой, которая внесла желанное разнообразие в стандартную космическую пищу", — заявляют в Uber Eats.

В честь этого события компания предложила земным клиентам скидку в $10 на заказы от $20 для первых 24 800 человек, которые использовали специальный промокод SPACEFOOD с 13 по 19 декабря. В Uber Eats утверждают, что эти цифры символизируют дистанцию от Земли до космической станции, правда, не поясняют принцип вычисления.

"Наша цель — помогать людям отправляться куда угодно, получая что угодно, поэтому мы горды обслужить астронавтов на Международной космической станции. Юсаку Маэдзава показал класс в ходе этой доставки, даже с учетом того, что на нее ушло немного больше времени, чем традиционные 30 минут", — заявила глава Uber Дара Хосровшахи.

На доставку с Земли на МКС у Маэдзавы ушло около восьми часов. Но отсутствие возможностей на МКС хранения и подогрева деликатесов вынудило отправить консервированные продукты.

Маэдзава известен тем, что купил все места на первом туристическом рейсе SpaceX вокруг Луны, запланированном на 2023 год. В марте он объявил о наборе команды для путешествия в космос.

Ранее компания Uber разработала приложение для заказов, которое позволяет обойти законодательный запрет Канады на доставку. Это направление деятельности имеет значительные перспективы, так как, по прогнозам экспертов, рынок каннабиса в Канаде в ближайшие годы продолжит расширяться. Программа пока работает в тестовом режиме и только в провинции Онтарио.