Власти США обвинили Google в незаконной слежке за своими сотрудниками: затем их увольняли

В США Национальное управление по трудовым отношениям обвинило Google в нарушении трудового законодательства.

В частности, компания отслеживала планы сотрудников выходить на митинги, а затем незаконно увольняла их, сообщает The Guardian.

Указано, что эта история длится с 2019 года, когда компания уволила сотрудниц Лоренс Берланд и Кэтрин Спирс из-за их протестов против сотрудничества с консалтинговой фирмой IRI Consultants, которая помогает в борьбе с профсоюзами.

Берланд тогда призывала сотрудников к протестам, а Спирс создала всплывающее окно, рассказывающее о законности протестов, при открытии сайта IRI Consultants.

В результате Google уволила их, обвинив при этом Спирс в нарушении политики безопасности. Спирс утверждает, что увольнение повредило ее репутации в техническом сообществе.

Национальное управление по трудовым отношениям заявляет, что это не первый такой случай: компания и раньше якобы увольняла и даже угрожала сотрудникам, чтобы "подавить активизм на рабочем месте".

Как отмечается, Google устанавливала в браузеры Chrome расширение, которое предупреждало начальство, если в календаре появляется событие с арендой более 10 переговоров или более 100 участниками, рассказали в октябре 2019 года сотрудники Google. Так, по их мнению, компания собиралась отслеживать их активность и предотвращать митинги.

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Напомним, массовые протесты сотрудников Google по всему миру начались в 2018 году: они покинули офисы в рабочее время в знак протеста против домогательств на рабочем месте.

Ранее 165 компаний из США и Европы призвали власти Евросоюза быть жестче с Google.

Также минюст США подал в суд на Google. Компанию обвиняют в нечестной конкуренции.

Кроме того, в Европе занялись расследованием работы облачных хранилищ Apple, Google и Dropbox.

Как сообщалось, сотрудники Google ранее обвинили руководство компании в разработке внутреннего инструмента для слежки за ними.