IT и Телеком 50 минут назад

Facebook снова обвиняют в шпионской слежке за пользователями

Крупнейшую в мире соцсеть уже не первый раз обвиняют в попытках слежения за пользователями при помощи своих сопутствующих приложений

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Американскую интернет-компанию Facebook снова обвинили в том, что она следит за пользователями Instagram — в этот раз через несанкционированное использование камер их мобильных телефонов.

Как пишет Bloomberg, 17 сентября в суд в Сан-Франциско поступил новый иск, в котором утверждается, что Instagram использовал камеры телефона специально для сбора "ценных данных о пользователях".

Кратко и по делу в Telegram

Instagram и Facebook, получая "чрезвычайно личные и интимные персональные данные о своих пользователях, в том числе об их частной жизни дома", могут использовать их для маркетинговых исследований — сказано в исковом заявлении.

Руководство Facebook отвергло эти обвинения. По версии сервиса, уведомления о том, что Instagram использовал камеру мобильного, были ложными, и эта ошибка уже исправлена.

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В августе Facebook обвинили в использовании технологии распознавания лиц для незаконного сбора биометрических данных своих более чем 100 млн пользователей Instagram.

Facebook тогда также опровергал это утверждение и заявлял, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

Напомним, в августе стало известно, что компания Facebook может быть штрафована на $500 млрд за незаконный сбор биометрических данных пользователей на принадлежащей ей платформе Instagram.

Так, в суд Редвуд-Сити, штат Калифорния (США), был подан коллективный иск, в котором Facebook обвиняется в незаконном сборе и хранении биометрических данных более 100 млн пользователей Instagram.

При этом, согласно иску, пользователи не были уведомлены и не давали на это согласие, а сама компания извлекала из этого выгоду.

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