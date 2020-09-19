Facebook снова обвиняют в шпионской слежке за пользователями

Американскую интернет-компанию Facebook снова обвинили в том, что она следит за пользователями Instagram — в этот раз через несанкционированное использование камер их мобильных телефонов.

Как пишет Bloomberg, 17 сентября в суд в Сан-Франциско поступил новый иск, в котором утверждается, что Instagram использовал камеры телефона специально для сбора "ценных данных о пользователях".

Instagram и Facebook, получая "чрезвычайно личные и интимные персональные данные о своих пользователях, в том числе об их частной жизни дома", могут использовать их для маркетинговых исследований — сказано в исковом заявлении.

Руководство Facebook отвергло эти обвинения. По версии сервиса, уведомления о том, что Instagram использовал камеру мобильного, были ложными, и эта ошибка уже исправлена.

В августе Facebook обвинили в использовании технологии распознавания лиц для незаконного сбора биометрических данных своих более чем 100 млн пользователей Instagram.

Facebook тогда также опровергал это утверждение и заявлял, что Instagram не использует технологию распознавания лиц.

Напомним, в августе стало известно, что компания Facebook может быть штрафована на $500 млрд за незаконный сбор биометрических данных пользователей на принадлежащей ей платформе Instagram.

Так, в суд Редвуд-Сити, штат Калифорния (США), был подан коллективный иск, в котором Facebook обвиняется в незаконном сборе и хранении биометрических данных более 100 млн пользователей Instagram.

При этом, согласно иску, пользователи не были уведомлены и не давали на это согласие, а сама компания извлекала из этого выгоду.