Instagram грозит $500 млрд штрафа за незаконный сбор биометрических данных пользователей

Компания Facebook может быть штрафована на $500 млрд за незаконный сбор биометрических данных пользователей на принадлежащей ей платформе Instagram.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Указано, что на этой неделе в суд Редвуд-Сити, штат Калифорния (США), был подан коллективный иск, в котором Facebook обвиняется в незаконном сборе и хранении биометрических данных более 100 млн пользователей Instagram. При этом, согласно иску, пользователи не были уведомлены и не давали на это согласие, а сама компания извлекала из этого выгоду.

По закону, компания может быть вынуждена заплатить от $1000 до $5000 каждому пострадавшему, если ее вину докажут.

В частности, иск касается сбора данных для развития технологии распознавания лиц. Якобы приложение автоматически сканирует лица людей, изображенных на фото в переписке пользователей, даже если они не используют Instagram и, следовательно, не могут дать согласие на это.

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"Facebook использует защищенные биометрические данные своих пользователей Instagram для расширения своих возможностей распознавания лиц во всех своих продуктах, включая приложение Facebook, и делится этой информацией между различными организациями. Facebook делает все это, не предоставляя каких-либо необходимых уведомления или раскрытие информации, требуемые законом штата Иллинойс", — цитирует истцов Business Insider.

В то же время в политике Instagram в отношении распознавания лиц указано, что если компания внедрит технологию, то обязательно уведомит об этом пользователей, и они будут иметь возможность отказаться от использования их данных.

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В иске же утверждается, что Facebook начала информировать пользователей Instagram о том, что собирает биометрические данные, только в начале 2020 года, начав сбор данных раньше.

В то же время представитель компании Facebook Стефани Отуэй в своем заявлении для СМИ заявила, что иск является безосновательным.

"Instagram не использует технологию распознавания лиц", — заверила она.

Bloomberg отмечает, что в июле 2020 года компания пыталась заплатить $650 млн для урегулирования судебного процесса, в котором ее также обвинили в незаконном сборе биометрических данных. Тогда речь шла об инструменте для пометки фотографий в Facebook.

Ранее американская компания Boies Schiller Flexner подала в суд на Google Alphabet Inc. Компанию обвинили в незаконном сборе данных пользователей, даже если они отключали соответствующие опции в своих аккаунтах.

Напомним, социальная сеть Instagram запустила приложение Reels, которое позволяет пользователям записывать короткие 15-секундные видеоклипы с музыкальным или другим сопровождением. Новая платформа похожа на TikTok в том, что предоставляет набор инструментов, которые облегчают съемку видео.