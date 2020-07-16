IT и Телеком 10 минут назад

Базу клиентов американской сети отелей выставили на продажу в даркнете за криптовалюту

Стоимость базы составляет $2939, оплата возможна в биткоине и Monero

Фото: Хаkер Фото: Хаkер
Фото: Хаkер

Клиентскую базу американской гостинично-развлекательной компании MGM Resorts продают в даркнете за биткоины.

Согласно объявлению, в ней содержатся данные 142 млн клиентов, сообщает ForkLog со ссылкой на ZDNet.

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Прошлая утечка данных произошла год назад, но известно о ней стало в феврале. Представитель MGM Resorts подтвердил проблему изданию, однако в тот момент речь шла о личных данных 10,6 млн пользователей.

В базу входили номера телефонов, имена и адреса.

Согласно новому объявлению, база содержит информацию о 142 479 937 клиентах. К ним относятся звезды, политики и сотрудники отелей.

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Хакер утверждает, что все данные получены в результате взлома сервиса по мониторингу и агрегации утечек DataViper, принадлежащего компании Night Lion Security.

Стоимость базы составляет $2939, оплата возможна в биткоине и Monero.

Основатель сервиса Винченцо Троя заявил изданию, что у DataViper никогда не было доступа к полной клиентской базе MGM Resorts, и хакер лишь пытается навредить их репутации.

Напомним, в 2018 году злоумышленники получили доступ к персональной информации 500 млн посетителей отелей Starwood в результате взлома базы данных системы бронирования. 

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