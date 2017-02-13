"Уголовные" налоговые проверки: нельзя, но если попросить судью, то можно?

Самыми болезненными остаются так называемые "уголовные" налоговые проверки, т.е. проверки, которые проводятся по инициативе следователя (прокурора) в рамках уголовного производства.

Именно такого рода проверки определены в качестве одного из исключений из общего моратория на проведение проверок предприятий (учреждений, организаций, ФОП) с объемом доходов до 20 млн грн органами Государственной фискальной службы и Государственной фискальной инспекции.

Цель следователя, который инициирует такую проверку, ясна — получить официальный документ, подтверждающий факт нарушения плательщиком требований налогового законодательства. Дело, в таком случае, остается за малым — доказать (или чаще — создать видимость доказательства) умышленный характер действий, направленных на оптимизацию налоговых обязательств предприятия. Но будет ли такой "официальный документ" надлежащим доказательством в уголовном деле?

Исходя из нормативного регулирования, следователь наделен полномочиями собирать доказательства, в том числе путем истребования и получения от органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций заключений ревизий и актов проверок.

При этом статья не содержит ссылок на возможность следователя инициировать такую проверку для получения нужных ему доказательств. Не указано о порядке такого инициирования также ни в какой другой норме Уголовного процессуального кодекса, который и является по сути ключевым нормативным документом, определяющим порядок проведения расследования в уголовном производстве.

Чем же руководствуются следователи, если УПК не содержит нужной нормы?

Положениями Налогового кодекса Украины, которые предусматривают получение решения суда (следственного судьи) о назначении проверки в качестве основания для ее проведения.

Фактически на сегодня законодательство, предусматривая формальное основание для проведения налоговой проверки в уголовном производстве, не содержит ни одной нормы, регулирующей:

порядок подачи и рассмотрения ходатайств следователя судьей;

оснований для его удовлетворения и пр.

Нормы и Конституции Украины и УПК Украины четко определяют, что любые действия органов государственной власти осуществляются исключительно на основании, в пределах и в строгом соответствии с требованиями закона. Чем в таком случае должны руководствоваться и правоохранители, обращаясь в суд, и непосредственно следственный судья при рассмотрении такого обращения, не определено.

Доказательства, полученные органом досудебного расследования с использованием полномочий, которые не предусмотрены положениями УПК Украины, считаются недопустимыми.

Таким образом, акт налоговой проверки, проведенной на основании решения следственного судьи, будет считаться недопустимым доказательством, которое получено следователем (прокурором) с превышением своих полномочий, что влечет невозможность его дальнейшего использования для обоснования позиции обвинения.

Может ли руководитель предприятия не допустить представителей контролирующих органов для проведения проверки?

Как бы иррационально это ни звучало, но формально оснований для этого нет, поскольку:

как указывалось ранее, Налоговый кодекс Украины, который является профильным для сотрудников Государственной фискальной службы, предусматривает возможность проведения проверки на основании решения суда;

в их распоряжении есть решение следственного судьи, набравшее законную силу, исполнение которого является обязательным.

Может ли предприятие обжаловать такое решение суда (следственного судьи)?

К сожалению, и в этом аспекте законодатель оставил предприятие без инструментов эффективной защиты от злоупотреблений со стороны правоохранителей и суда, не включив определения следственного судьи о назначении проверки в перечень судебных решений, подлежащих обжалованию в апелляционном порядке.

Есть ли основания рассчитывать на отказ следственного судьи в удовлетворении ходатайства следователя?

Здесь стоит отметить позитивную тенденцию среди следственных судей, которые, исходя из анализа содержания выносимых ими решений, начинают постепенно отходить от формального подхода рассмотрения обращений правоохранителя, в том числе по вопросам проведения налоговых проверок в уголовном производстве.

Исходя из наиболее свежей судебной практики (период с 01.01.2017), следственные судьи отказывают в удовлетворении обращений правоохранителей, ссылаясь на их необоснованность, мотивируя свое решение тем, что "следственный судья не наделен полномочиями по ходатайству следователя (прокурора) назначать внеплановые проверки субъектами хозяйственной деятельности законодательства и ставить на разрешение специалистам, которые будут проводить такую проверку, какие-либо вопросы".

Менее категоричные отказы следственных судей в удовлетворении ходатайства следователей (прокуроров) мотивированы тем, что следователь не доказал необходимость проверки и невозможность получения нужных ему доказательств иным способом. Хотя и ссылаются на то, что:

"Положения УПК Украины не содержат непосредственной нормы, предусматривающей возможность обращения органа досудебного расследования с таким ходатайством и компетенцию следственного судьи относительно решения вопроса о предоставлении разрешения на проведение налоговой проверки, а в ст.132 УПК Украины не предусмотрено такой меры уголовного производства.

Не регламентирован действующим УПК Украины также и порядок рассмотрения таких ходатайств следователя или прокурора, объем доказывания при рассмотрении такого ходатайства, критерии, по которым следователь судья должен определять достаточность оснований для предоставления разрешения на проведение налоговой проверки".

Но, к сожалению, оснований говорить об устоявшейся позиции судов пока нет, поскольку встречаются иногда даже решения, в которых ходатайства следователя удовлетворяются со ссылкой на обязательство граждан согласно ст. 67 Конституции Украины и Налогового кодекса уплачивать налоги и ежегодно подавать декларацию об имущественном состоянии и доходы за прошлый год", и отсутствие у следствия возможности иным путем получить необходимые доказательства.

Таким образом, мы в очередной раз сталкиваемся с проблемами, связанными с несогласованностью норм законодательства, которые часто с энтузиазмом используются правоохранителями для ограничения (а иногда и блокирования) нормальной деятельности предприятия под предлогом расследования, сроки проведения которого в случае отсутствия подозреваемых по делу, также не ограничены.

Какие инструменты могут быть использованы предприятием для защиты своих прав?

Как показывает практика, при отсутствии предусмотренных процессуальных механизмов защиты своих интересов от злоупотреблений со стороны правоохранителей и судов, наиболее эффективным инструментом остается привлечение внимание вышестоящих органов к существующей проблеме.

Такой подход в зависимости от специфики каждого дела может включать и попытки обжалования судебного решения исходя из общих принципов судопроизводства Украины, и обращения с жалобами на осуществление давления на бизнес с использованием неправосудных решений и пр.

Нелишними будут также упредительные меры с целью не допустить вынесения неправосудного решения следственным судьей. При наличии информации о том, что в отношении служебных лиц предприятия проводится расследование по вопросам соблюдения налогового законодательства, целесообразно заранее обратиться в суд по месту проведения расследования с просьбой информировать представителей предприятия о факте подачи ходатайства о назначении проверки и обеспечить участие уполномоченного представителя при его рассмотрении.

При выявлении несоответствий между предметом расследования и объемом назначенной проверки (как по перечню контрагентов, так и по периоду проверки) можно также обратиться в суд за разъяснением, как исполнять судебное решение в пределах заявленной следователем фабулы.

В любом случае, отсутствие должного реагирования на существующую проблему будет иметь негативные последствия для бизнеса, поскольку будет поощрять представителей правоохранительной системы продолжать практику утверждения своего видения уголовного процессуального законодательства, подкрепляя его выгодными для себя судебными решениями.