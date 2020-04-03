Более 60 компаний помогают бороться с коронавирусом на Днепропетровщине

Более 60 компаний Днепра и области уже объединились, чтобы противостоять пандемии в регионе. В благотворительном фонде "Відродження регіону", который оказывает помощь Областному штабу противодействия коронавирусу, а также городским штабам Днепра, Никополя и Новомосковска, рассказали, что за полторы недели удалось собрать около 4,6 млн грн. Кроме этого 100 млн грн выделила на борьбу с эпидемией промышленная компания "Интерпайп". Большая часть компаний работает в украинской промышленности. Каждая направила в фонд или выделила на закупку необходимого для области посильные в текущей ситуации средства. Суммы разнятся от 2 тысяч до 1,5 миллионов гривен.

Среди тех, кто откликнулся на призыв: Centravis, Elme Messer Gaas — Ukraine, Vallourec Niko Tube, Югтрансстройкомплект, Днепровский завод специнструмента, Хосвоком, Укртрубоизил, Укрвагонресурс, Миртен, Энероготехмаш, Интенза, Укртехнострой, Адиум, Реми, Днепровский трубный завод.

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Также, сообщают в БФ "Відродження регіону", перечисляют средства небезразличные жители области, у которых есть возможность оказать помощь. На сегодня таких более 30 человек.

Собранные средства направляются на закупку необходимого оборудования, материалов и средств защиты для опорных больниц Днепра и области, а также для бригад экстренной медицинской помощи, которые первыми сталкиваются с инфицированными пациентами. Кроме того, часть средств выделят и на помощь пожилым людям или тем, кому потребуется поддержка в этот сложный период.

Полный список компаний и жителей области, которые помогают подготовиться к встрече с эпидемией на сайте фонда.

"Мы обратились к нашим клиентам, поставщикам и партнерам — всем тем, кто работает с предприятиями компании "Интерпайп", с просьбой оказать помощь региону в борьбе с коронавирусом. В основном — это промышленные компании, не только из нашего региона, но и из других областей Украины, а также наши клиенты из Болгарии, Азербайджана, Франции и других стран. Именно от них мы получили максимальную поддержку. На полученные средства Фонд "Відродження регіону" ежедневно осуществляет закупки для потребностей больниц города и области", — комментирует генеральный директор "Интерпайп" Фади Храйбе.

Кроме этого, промышленники совместно с губернатором направили адресные письма с призывом помочь более 230 компаний. Помощь медучреждениям в регионе оказывают и другие компании и бизнес-сообщестсва. Например, участники клуба Inspira, IТ Dnipro Community и RunIT, KMBS Alumni Днепр и Board, БФ KIDDO.

В БФ "Відродження регіону" подчеркивают, что важно работать в едином поле. Закупать необходимое для опорных больниц каждая компания может самостоятельно. Но для того, чтобы они получили именно то, что нужно, лучше координировать закупку с областным и городским штабами через фонд.