Днепропетровщина рассчитала первоочередную потребность на борьбу с пандемией (список)

Объявлена первоочередная потребность Днепропетровской области для борьбы с коронавирусом. Это оборудование, средства защиты и материалы, необходимые сверх того, что уже профинансировали из областного и городского бюджета. Объем потребности оценивается в 280 млн грн. Об этом говорится в открытом письме компании "Интерпайп".

Компания "Интерпайп" из этой суммы уже выделила 67 млн грн на закупку тестов и оборудования и профинансирует еще по меньшей мере 35 млн грн. Однако, говорится в письме, даже усилий такого крупного бизнеса недостаточно, чтобы обеспечить потребности области с населением в 3,5 млн человек.

Днепропетровская облгосадминистрация и бизнес, который уже перечислил деньги на необходимые закупки, призывают предпринимателей оказать финансовую помощь или закупить оборудование и медикаменты: "Сегодня нужно быстро действовать, чтобы не допустить катастрофы. Важно сосредоточиться на закупке именно тех позиций, которые наиболее необходимы медикам в данный момент".

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Для обеспечения области необходимо приобрести:

Медицинские материалы и оборудование:

302 кислородных концентратора,

250 электроотсосов,

500 многофункциональных медицинских кроватей.

Антисептические и дезинфицирующие средства:

4,6 тысяч флаконов антисептических средств для кожи;

1 тысяча таблетированных дезинфицирующих средств;

2,3 тысяч распылителей дезинфицирующих средств.

Средства защиты медперсонала:

184 тысячи изоляционных халатов;

255 тысяч костюмов биозащиты;

389,5 тысяч пар нитриловых перчаток;

455 тысяч респираторов;

8,6 тысяч защитных очков и щитков;

19,2 тысяч медицинских масок;

105,7 тысяч медицинских шапочек;

200 тысяч пар бахил;

104 тысячи медицинских фартуков.

Средства на закупку можно направить в благотворительный фонд "Відродження регіону", который аккумулирует ресурсы для противостояния коронавирусу в регионе. Или же, предварительно согласовав позиции с антикризисным штабом, закупить конкретное оборудование и материалы.