Днепропетровщина рассчитала первоочередную потребность на борьбу с пандемией (список)

Объявлена первоочередная потребность Днепропетровской области для борьбы с коронавирусом. Это оборудование, средства защиты и материалы, необходимые сверх того, что уже профинансировали из областного и городского бюджета. Объем потребности оценивается в 280 млн грн. Об этом говорится в открытом письме компании "Интерпайп".
Компания "Интерпайп" из этой суммы уже выделила 67 млн грн на закупку тестов и оборудования и профинансирует еще по меньшей мере 35 млн грн. Однако, говорится в письме, даже усилий такого крупного бизнеса недостаточно, чтобы обеспечить потребности области с населением в 3,5 млн человек.
Днепропетровская облгосадминистрация и бизнес, который уже перечислил деньги на необходимые закупки, призывают предпринимателей оказать финансовую помощь или закупить оборудование и медикаменты: "Сегодня нужно быстро действовать, чтобы не допустить катастрофы. Важно сосредоточиться на закупке именно тех позиций, которые наиболее необходимы медикам в данный момент".
Для обеспечения области необходимо приобрести:
Медицинские материалы и оборудование:
302 кислородных концентратора,
250 электроотсосов,
500 многофункциональных медицинских кроватей.
Антисептические и дезинфицирующие средства:
4,6 тысяч флаконов антисептических средств для кожи;
1 тысяча таблетированных дезинфицирующих средств;
2,3 тысяч распылителей дезинфицирующих средств.
Средства защиты медперсонала:
184 тысячи изоляционных халатов;
255 тысяч костюмов биозащиты;
389,5 тысяч пар нитриловых перчаток;
455 тысяч респираторов;
8,6 тысяч защитных очков и щитков;
19,2 тысяч медицинских масок;
105,7 тысяч медицинских шапочек;
200 тысяч пар бахил;
104 тысячи медицинских фартуков.
Средства на закупку можно направить в благотворительный фонд "Відродження регіону", который аккумулирует ресурсы для противостояния коронавирусу в регионе. Или же, предварительно согласовав позиции с антикризисным штабом, закупить конкретное оборудование и материалы.