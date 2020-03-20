Общество 30 минут назад

Днепропетровской области нужно 600 млн грн на борьбу с коронавирусом

"Интерпайп" призывает бизнес Днепра и области объединить усилия, чтобы остановить пандемию

Днепропетровской области нужно 600 млн грн на борьбу с коронавирусом Днепропетровской области нужно 600 млн грн на борьбу с коронавирусом

Днепропетровской области необходимо более 600 млн грн на обеспечение больниц аппаратами искусственной вентиляции легких, медицинским оборудованием, закупку средств индивидуальной защиты для медиков, полиции, дезинфицирующих средств и других материалов. Во столько потребности региона оценил созданный в Днепропетровской области штаб противодействия коронавирусу, который возглавил губернатор Александр Бондаренко. Об этом говорится в открытом письме компании "Интерпайп". Компания взяла на себя инициативу по координации усилий представителей бизнеса и власти. 

Так, компания уже перечислила $2 млн на закупку тестов. Кроме того, компания направит 35 млн грн, сэкономленных в ходе объявленных Радов "налоговых каникул" с 1 марта по 30 апреля, на борьбу с пандемией. 

"Но усилий даже такого бизнеса, как "Интерпайп", недостаточно для подготовки области к эпидемии. Для того чтобы оперативно реагировать на вызовы, необходимо объединить усилия представителей бизнеса Днепропетровской области и местных властей", — говорится в письме. 

Кратко и по делу в Telegram

Именно поэтому компания призывает бизнес оказать помощь родному региону. "Вы можете оказать финансовую помощь, перечислив средства на счет благотворительного фонда либо сообщить о вашей возможности закупить конкретное оборудование или материалы, предоставить волонтеров для решения организационных проблем. Фонд будет регулярно публиковать на сайте, в социальных сетях и на региональных ТВ каналах отчетность, а также информировать общественность о компаниях, которые оказали помощь", — призывает компания. 

Читайте также:
"Интерпайп" Пинчука выделяет средства на борьбу с коронавирусом

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Киевской области подтвердили третий случай заражения коронавирусом
В Киевской области подтвердили третий случай заражения коронавирусом
Ощадбанк на время карантина отменил комиссию за пользование POS-терминалами
Ощадбанк на время карантина отменил комиссию за пользование POS-терминалами
В Черкассах полностью остановили общественный транспорт
В Черкассах полностью остановили общественный транспорт
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Карантин в украинских банках: отделения закрывают и вводят новый график работы

  2. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  3. Рекордный обвал цен на российскую нефть тянет в пропасть рубль и опустошает бюджет РФ

  4. Еще пять человек заразились коронавирусом в Черновцах

  5. Цены на бензин и дизтопливо: в мелком опте снижаются, в рознице — растут

Загрузка...