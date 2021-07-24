Цены на олово в мире достигли рекордных показателей из-за опасений по новой волне COVID-19

Мировые цены на олово выросли до рекордных максимумов в связи с опасениями, что новая волна заболеваемости COVID-19 в Юго-Восточной Азии создаст дефицит металла на рынке.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, стоимость олова с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) на этой неделе (19-25 июля) поднялась почти до $34 тысяч за тонну, превысив предыдущий рекорд, установленный в 2011 году — $33 265 за тонну.

При этом с начала июля олово подорожало на 9%, а с начала 2021 года — почти на 70%.

Известно, что припои на основе олова используются при монтаже интегральных схем и соединений.

Таким образом, спрос на металл резко вырос вместе со спросом на потребительскую электронику в период пандемии коронавируса, отмечает издание.

Как известно, ключевыми производителями олова в мире являются Индонезия, Малайзия, Мьянма и Руанда.

Ранее в Институте электросварки имени Евгения Патона Национальной академии наук впервые в Украине было разработано оборудование для послойного изготовления металлических изделий заданной формы и структуры методом электронно-лучевой 3D-печати с применением порошковых металлических материалов сферической и произвольной формы отечественного производства.