Промышленность 1 час назад

В Институте Патона разработали устройство для 3D-печати металлических изделий

Оборудование ориентировано на работу на предприятиях турбиностроения и авиакосмической промышленности

Фото: НАНУ
Фото: НАНУ
Фото: НАНУ
Фото: НАНУ
Фото: НАНУ
Фото: НАНУ

В Институте электросварки имени Евгения Патона Национальной академии наук впервые в Украине было разработано оборудование для послойного изготовления металлических изделий заданной формы и структуры методом электронно-лучевой 3D-печати с применением порошковых металлических материалов сферической и произвольной формы отечественного производства.

Как сообщают в НАНУ, производительность оборудования 3D-печати металлических изделий достигает 80 кубических сантиметров в час. Оно предназначено для использования на украинских авиастроительных и турбиностроительных предприятиях.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Авторами разработки являются заведующий отделом физических процессов, техники и оборудования для электронно-лучевой и лазерной сварки Института электросварки Владимир Нестеренков и научный сотрудник этого отдела Владислав Матвийчук.

Читайте также:
Китайские ученые впервые в мире испытали в космосе 3D-принтер

"В отличие от большинства традиционных технологий обработки, аддитивные технологии в сочетании с программным обеспечением для автоматического проектирования позволяют изготавливать изделия заданной формы с уникальными свойствами, которые невозможно получить другим способом, а также уменьшают расход материала и время производства и выхода изделия на рынок", — отмечают в академии.

Устройство состоит из компактной вакуумной камеры, механизмов перемещения платформы по вертикали, механизмов подачи и распределения металлического порошка, а также электронно-лучевой пушки с максимальной мощностью электронного пучка 60 кВт и высоковольтного источника питания.

Управление работой оборудования и технологическим процессом 3D-печати полностью автоматизировано и осуществляется промышленным компьютером.

Читайте также:
Infomir поставляет в больницы переходники для аппаратов ИВЛ, напечатанные на 3D-принтере

Оборудование оптимизировано для использования порошков сплавов на основе титана ВТ1-0, ВТ-6, ВТ-20 и других, сплавов кобальт-хром ASTM F75, жаропрочных сплавов из никеля Инконель 718.

"Производятся эти порошки на украинских предприятиях, что существенно уменьшает себестоимость изделий, изготовленных методом 3D-печати и обеспечивает конкурентоспособность разработанного электронно-лучевого оборудования и отечественных аддитивных технологий на мировом рынке", — говорится в сообщении.

Созданное оборудование ориентировано на внедрение на предприятиях турбиностроения и авиакосмической промышленности Украины: в НАНУ отмечают, что основную выгоду от использования установки смогут получить научно-производственный комплекс "Заря-Машпроект" (Николаев), Луцкий ремонтный завод "Мотор", завод "Мотор Сич" (Запорожье) и конструкторское бюро "Южное" (Днепр).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Инвестиции позволили нам выйти на рынки ЕС, Северной и Южной Америки, — директор "Зари"
Инвестиции позволили нам выйти на рынки ЕС, Северной и Южной Америки, — директор "Зари"
Схема длиной в восемь лет: во что вылился корпоративный спор вокруг КЗМО
Схема длиной в восемь лет: во что вылился корпоративный спор вокруг КЗМО
"Укроборонпром" обещает индустриальный парк на базе Николаевского судостроительного завода
"Укроборонпром" обещает индустриальный парк на базе Николаевского судостроительного завода
Загрузка...
Новое видео
Стартап S.Lab выиграл 100 тысяч грн на GET Business Festival: чем он занимается?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Биржа Binance прекратила торговать акциями

  3. Мировая экономика в 2021 году вырастет на 5,8% — прогноз Swiss Re

  4. У Зеленского рассматривают трех кандидатов на замену Кличко в КГГА — СМИ

  5. Псевдоброкеры выманили у доверчивых украинских инвесторов более 250 млрд грн

Ивент
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу
Загрузка...