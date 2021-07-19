В Институте Патона разработали устройство для 3D-печати металлических изделий

В Институте электросварки имени Евгения Патона Национальной академии наук впервые в Украине было разработано оборудование для послойного изготовления металлических изделий заданной формы и структуры методом электронно-лучевой 3D-печати с применением порошковых металлических материалов сферической и произвольной формы отечественного производства.

Как сообщают в НАНУ, производительность оборудования 3D-печати металлических изделий достигает 80 кубических сантиметров в час. Оно предназначено для использования на украинских авиастроительных и турбиностроительных предприятиях.

Авторами разработки являются заведующий отделом физических процессов, техники и оборудования для электронно-лучевой и лазерной сварки Института электросварки Владимир Нестеренков и научный сотрудник этого отдела Владислав Матвийчук.

"В отличие от большинства традиционных технологий обработки, аддитивные технологии в сочетании с программным обеспечением для автоматического проектирования позволяют изготавливать изделия заданной формы с уникальными свойствами, которые невозможно получить другим способом, а также уменьшают расход материала и время производства и выхода изделия на рынок", — отмечают в академии.

Устройство состоит из компактной вакуумной камеры, механизмов перемещения платформы по вертикали, механизмов подачи и распределения металлического порошка, а также электронно-лучевой пушки с максимальной мощностью электронного пучка 60 кВт и высоковольтного источника питания.

Управление работой оборудования и технологическим процессом 3D-печати полностью автоматизировано и осуществляется промышленным компьютером.

Оборудование оптимизировано для использования порошков сплавов на основе титана ВТ1-0, ВТ-6, ВТ-20 и других, сплавов кобальт-хром ASTM F75, жаропрочных сплавов из никеля Инконель 718.

"Производятся эти порошки на украинских предприятиях, что существенно уменьшает себестоимость изделий, изготовленных методом 3D-печати и обеспечивает конкурентоспособность разработанного электронно-лучевого оборудования и отечественных аддитивных технологий на мировом рынке", — говорится в сообщении.

Созданное оборудование ориентировано на внедрение на предприятиях турбиностроения и авиакосмической промышленности Украины: в НАНУ отмечают, что основную выгоду от использования установки смогут получить научно-производственный комплекс "Заря-Машпроект" (Николаев), Луцкий ремонтный завод "Мотор", завод "Мотор Сич" (Запорожье) и конструкторское бюро "Южное" (Днепр).