Четверть украинской экономики находится "в тени" — Ernst & Young

Четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины, или 846 млрд грн, составляют теневые операции.

Такие первые результаты исследования состояния теневой экономики в Украине, которая провела компания Ernst & Young при поддержке Mastercard в рамках заключенного Меморандума о сотрудничестве с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, Национальным банком Украины (НБУ) и Государственной службой статистики Украины.

Как сообщает пресс-служба НБУ, предварительные результаты исследования "Снижение уровня теневой экономики Украины из-за использования электронных платежей" были представлены во время рабочей встречи с представителями ряда государственных органов, состоявшейся сегодня в Национальном банке Украины.

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Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП. По результатам исследования украинской экономики, 846 млрд грн или 23,8% от официального ВВП за 2018 год, находится в тени, из них:

– 19,7% ВВП (702 млрд грн) составляет наличная теневая экономика,

– 4,1% ВВП (144 млрд грн) — домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть — неденежная теневая экономика.

"Среди приоритетов Минэкономики — легализация трудовых отношений и в целом экономической активности в стране. Развитие безналичных расчетов может быть одним из важных методов достижения этой цели, как показывают результаты представленного исследования. Также мы разделяем вывод исследователей, наибольший потенциал в развитии безналичных платежей пока заключается в поощрении к этому субъектов хозяйствования, прежде всего малого и микропредпринимательства, в частности, через удешевление для них платежной инфраструктуры — отметил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Сергей Николайчук.

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Всего в ходе анализа изучался уровень ВВП Украины за 2018 год, уровень ее денежной экономики и тому подобное. Исследование разделяет "наличную теневую экономику" на "следственную" и "пассивную", в зависимости от того, кто от нее выиграет.

По информации НБУ, в так называемой "следственной теневой экономике" две стороны сделки получают выгоду от нее, например, при оплате наличными заказчик не требует счета и получает скидку, а поставщик, не регистрируя транзакцию, экономит на налоговых расходах.

В свою очередь, в так называемой "пассивной теневой экономике" выгоду от нее получает только продавец этого товара или услуги, который, например, продает товар за наличные без чека и не платит налоги. Исследования в Украине свидетельствует, что более четверти (26,2%) объема "наличной теневой экономики" (это 5,3% ВВП или 190 млрд грн) — это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются обе стороны — и продавец и покупатель. А остальные (73,8%) общего объема украинского теневой экономики (или 14,4% ВВП — 512 млрд грн) — это "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец.

Как отметил замглавы НБУ Дмитрий Сологуб, стимулирование безналичных электронных расчетов должно существенно уменьшить именно уровень "пассивной теневой экономики".

"Задача по детенизации экономики продолжает оставаться актуальной для Украины. В этом направлении важна консолидация усилий бизнеса, украинского правительства и Национального банка и всех заинтересованных государственных органов. Благодаря снижению объемов теневой экономики, для функционирования которой необходим исключительно наличный ресурс, будет расти и общий уровень экономики страны. Ведь безналичные средства будут оставаться в экономике, а следовательно, будут работать на ее развитие. В частности, косвенно это будет способствовать снижению стоимости кредитования населения и бизнеса, дальнейшему прогрессу валютной либерализации. От прозрачного ведения бизнеса будет расти также база налогообложения, то есть произойдет рост поступлений в государственный бюджет", — рассказал Сологуб.

В свою очередь, заместитель председателя Национального банка Украины Сергей Холод добавил, что центральный банк прилагает немало усилий для развития безналичных расчетов и создания у населения привычки платить по безналу.

"Мы активно работаем над расширением сферы применения безналичных расчетов и платежной инфраструктуры в Украине. Это направление, наряду с повышением уровня финансовой инклюзии населения, является одним из ключевых согласно Стратегии развития финансового сектора Украины до 2025 года. Главная цель Национального банка в этом направлении — доступные и удобные финансовые услуги для всех украинцев. Это будет достигаться через формирование и развитие системы защиты прав потребителей, мероприятия по повышению финансовой грамотности украинцев, развитие безналичной экономики". "Опыт развития электронных платежей в различных странах Европы подтверждает их положительное влияние на экономику и уровень ее прозрачности. Украина уверенно идет по пути cashles", — подчеркнул Холод.

Напомним, ранее министр экономического развития Тимофей Милованов заявил, что IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика являются самыми успешными сферами украинской экономики.