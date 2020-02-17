Милованов назвал самые успешные отрасли украинской экономики

IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика являются самыми успешными сферами украинской экономики.
Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов во время презентации правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции".
"IT и агро — это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи. Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии", — заявил министр.
По его словам, в Минэкономразвития среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют "благоприятный режим налогообложения", а для агросектора подчеркивают "дешевую рабочую силу".
В ведомстве также отмечают, что и химпроизводство и фармацевтика пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке.
Химическая отрасль выделяется открытием новых и обновлением старых производств, в фармацевтике — переориентация украинцев на отечественную фармопродукцию.
Напомним, ранее Милованов сообщил что в октябре и ноябре 2019 года падение промышленности в Украине составило 5%, а в годовом измерении ожидается падение в 0,6%.
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