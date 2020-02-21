Дело Дубневичей: суд разрешил скандальному нардепу ходить без электронного браслета

Высший антикоррупционный суд отменил депутату Верховной Рады Ярославу Дубневичу (депутатская группа "За будущее"), которого взяли под стражу в ноябре 2019 года, обязательство носить электронный браслет.

Об этом сообщил его адвокат Станислав Пелюк, передают "Українські новини".

"Отказали вчера в продлении срока действия этого обязательства", — сказал он.

При этом он добавил, что Дубневич и так не носил браслет по техническим причинам.

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Все остальные обязанности для Дубневича, в том числе запрет на выезд за границу, продлены еще на 2 месяца.

Напомним, 31 октября Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Дубневича и дала согласие на избрание ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Депутату объявили о подозрении в растрате более 93 млн грн путем злоупотребления служебным положением.

В случае доказательства вины Дубневичу грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

2 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Дубневичу — залог в 100 млн грн, тем самым отклонив ходатайство прокуратуры о заключении под стражу на два месяца. Дубневич заявил, что "не знает, где найдет 100 млн грн".

7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения Ярославу Дубневичу с залога в 100 млн грн на арест с альтернативой залога в 90 млн гривен.

Впоследствии за Дубневича внесли залог в 100 млн грн до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда 7 ноября.