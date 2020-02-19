Деньги для Венесуэлы будут печатать в России

Российский Гознак будет печатать боливары для Венесуэлы.

Об этом сообщает ознакомившееся с соответствующим контрактом агентство Bloomberg.

Указано, что в общей сложности будут напечатаны 300 миллионов купюр номиналом от 10 000 до 50 000 боливаров. Суммарная стоимость напечатанных денег составит примерно $143 млн.

Как отмечается, за выполнение контракта российский Гознак получит 6,8 млн евро.

Известно, что в прошлом правительство Венесуэлы испытывало сложности с оплатой счетов производителям банкнот. В 2019 году британская компания De La Rue, один из крупнейших в мире производителей банкнот, сообщила о списании $23 млн из-за задолженности Венесуэлы.

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Напомним, в Венесуэле в последние несколько лет продолжается гиперинфляция, из-за чего правительству страны постоянно приходится печатать новые банкноты. В 2018 году была проведена деноминация боливара, в ходе которой номинал купюр уменьшили в 10 тысяч раз.

Из-за постоянно падающей стоимости боливара во многих расчетах внутри страны неофициально используется доллар США.

Ранее немецкий Deutsche Bank AG конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота, поскольку она не выполнила условия соглашения по кредиту на 750 млн долларов, который получила у этого банка.