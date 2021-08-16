Экс-министр Игорь Уманский решил создать свою партию

Бывший министр финансов Игорь Уманский заявил, что создает политическую партию для реализации своей стратегии "Прыжок в неоиндустриальный мир".

Об этом он сообщил во время форума "Национальная экономическая политика".

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"Чтобы догнать Польшу за ее сегодняшним уровнем ВВП на душу населения в Украине нужно 20 лет мощного экономического роста. Но даже если бы мы его имели, это все равно не поможет. Никто не будет стоять на месте, пока мы догоняем. Только кардинальная смена экономической парадигмы позволит Украине перепрыгнуть несколько ступенек и оказаться среди стран, которые способны обеспечить своим гражданам достойный уровень жизни", — сказал Уманский, презентуя свою стратегию.

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Уманский отметил, что ради продвижения своей стратегии он и решился на создание партии и возвращение в большую политику.

Он предлагает пойти по пути радикального быстрого скачка — чтобы Украина перешла к экономике шестого технологического уклада. Аналогичным образом в свое время поступили так называемые "азиатские тигры".

Уманский отмечает, что Украина имеет хорошие шансы на быструю трансформацию благодаря тому, что экономика предыдущих технологических укладов в основном разрушена, а новый тип экономики вместо нее за долгие годы так и не построили.

Рабочая группа по председательству политика, дважды занимавшего должность министра финансов, разработала новую стратегию. В частности, она предусматривает отказ от модернизации морально устаревших объектов, изменение инвестиционных приоритетов и построение экономики нового типа, что создаст миллионы новых рабочих мест в Украине. По его мнению, это создаст достойные условия жизни для украинцев и поможет вернуть в страну заробитчан.

На мероприятии присутствовали более 300 представителей всех областей Украины, включая АР Крым: депутаты Верховной Рады разных созывов, депутаты местных советов, мэры городов и представители общественных организаций и политических партий Украины.

Игорь Уманский работает в государственном управлении с 1997 года. В разные годы занимал должности в Министерстве экономики, Национальном Банке, Министерстве финансов, Государственном ипотечном учреждении, "Укргазбанка". Дважды-с 2008 по 2010 и в 2020-занимал должность министра финансов Украины.