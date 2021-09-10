Политика 50 минут назад

ЕС передал украинской полиции 58 автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)

Патрульные машины будут использоваться в девяти областях Украины

Фото: МВД Фото: МВД
Фото: МВД

Национальная полиция получила 18 патрульных автомобилей, 40 автомобилей для подразделений обеспечения общественной безопасности и порядка, девять дефибрилляторов, современные серверы и системы хранения данных, а также костюм взрывотехника и сопутствующее оборудование.

Как говорится в сообщении ведомства, техника получена в рамках программы "Поддержка реформ по развитию верховенства права в Украине в сферах деятельности полиции, прокуратуры и надлежащего управления" ("ПРАВО-Полиция"), реализуемой при финансовой поддержке Европейского Союза Управлением ООН по обслуживанию программы в сотрудничестве с Консультативной миссией ЕС в Украине.

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Официальная передача автомобилей и оборудования общей стоимостью 3,4 млн евро прошла 10 сентября на Софийской площади в Киеве.

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"За каждым автомобилем, снаряжением я вижу спасенные жизни и повышенный уровень безопасности украинцев. Это конкретный предметный вклад ЕС в безопасность Украины. Евросоюз предоставляет модели построения правопорядка в современной Украине, и те модели, которые работают, мы будем использовать. Это скандинавская модель построения правопорядка на общественных мероприятиях, это подход community policing", — отметил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Глава МВД поблагодарил коллег из ЕС за готовность к сотрудничеству и предоставленную технику, выразив убеждение, что это сотрудничество может выйти на новый уровень.

Патрульные автомобили будут использоваться в девяти областях Украины — Кировоградской, Львовской, Харьковской, Одесской, Киевской, Винницкой, Черновицкой, Полтавской и Хмельницкой.

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В свою очередь костюм взрывотехника и гидродинамические разрушители предназначены для использования взрывотехниками в Донецкой области для разминирования и обезвреживания взрывоопасных устройств, таких как мины, бомбы и самодельные взрывные устройства.

Кроме того, благодаря современным серверам и системам хранения данных полиция Украины сможет более эффективно координировать свою деятельность с Интерполом и Европолом в сфере противодействия организованной и трансграничной преступности.

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