Политика 1 час назад

В Раде принял присягу новый "слуга народа", заменивший Монастырского: кто им стал

Безработный маркетолог из Сум занял место нынешнего министра

Антон Швачко. Фото: Facebook-страница нардепа Антон Швачко. Фото: Facebook-страница нардепа
Антон Швачко. Фото: Facebook-страница нардепа

Избранный в Верховную Раду от партии "Слуга народа" Антон Швачко на заседании 7 сентября принял присягу депутата. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Еще 23 июля Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Швачко нардепом вместо досрочно прекратившего депутатские полномочия Дениса Монастырского.

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Последний, напомним, 16 июля был назначен министром внутренних дел вместо Арсена Авакова. В Раде он возглавлял комитет по правоохранительной деятельности.

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Швачко баллотировался по списку "Слуги народа" под №139. На момент подачи документов в ЦИК был безработным и беспартийным.

Он родился 11 декабря 1992 года в Сумах, закончил Сумской национальный аграрный университет, в 2017 году получив диплом магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".

Отметим, что 7 сентября Рада возобновила работу после каникул, открыв шестую сессию девятого созыва.

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