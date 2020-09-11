Евро перешагнул отметку 33 грн: что будет с курсом

Ситуацию с укреплением евро обсудил совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Регулятор будет внимательно следить за влиянием динамики евро на инфляцию, но он не таргетирует курс валюты", — заявила председатель ЕЦБ Кристин Лагард.

Накануне ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам — на уровне минус 0,5%, по маржинальным кредитам — на уровне 0,25%.

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В пятницу, 11 сентября, по сравнению с четвергом, 10 сентября, НБУ почти не изменил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару — снизился с 27,8296 грн/доллар до 27,8346 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 11 сентября:

✅ 1 доллар США — 27,8346 грн;

✅ 1 евро — 32,9687 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 30,6312грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 35,9818 грн.

На межбанковском валютном рынке в пятницу, 11 сентября, курс доллара на момент открытия торгов, по сравнению с четвергом, вырос в покупке и в продаже на 2 копейки. Вчера межбанк закрылся курсом 27,85/27,87 грн за доллар. Сегодня открылся на уровне 27,87/27,89 грн/доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже снизился почти на 2 копейки. 11 сентября торги по евро стартовали в диапазоне 32,9813/33,0022 грн за евро. 10 сентября межбанк закрылся курсом 33,1442/33,1653 грн за евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 27,75-28,00 грн/доллар, по евро — 32,75-33,15 грн/евро.

На наличном рынке в пятницу утром средний курс покупки доллара составил 27,84 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,88 грн/доллар. В четверг доллар покупали по курсу 27,78 грн/доллар, продавали по курсу 27,83 грн/доллар. Таким образом, в покупке доллар подорожал на 6 копеек, в продаже — на 5 копеек.

Средний курс покупки/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 32,81/32,90 грн/евро. В четверг утром евро покупали дешевле на 15 копеек, продавали — дешевле на 12 копеек. Курс был 32,66/32,78 грн/евро.