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Валюта 20 минут назад

Гиперинфляция в Венесуэле: Каракас вводит банкноты в 1 млн боливаров

Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелейшего социально-экономического кризиса

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Руководство Венесуэлы на фоне гиперинфляции запускает в обращение новые банкноты номиналом 200 тысяч, 500 тысяч и 1 млн боливаров.

"Новые банкноты номиналом 200 тысяч (0,11 доллара США), 500 тысяч (0,27$) и 1 млн суверенных боливаров (0,53$) начнут постепенно вводиться в обращение с 8 марта 2021 года", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте Центробанка в Каракасе, передает Deutsche Welle.

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В Центробанке выразили уверенность в том, что новые купюры удовлетворят потребности национальной экономики.

В издании напоминают, что Венесуэла уже почти три года находится в состоянии тяжелейшего социально-экономического кризиса.

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По итогам 2018 года инфляция в стране составила 1,7 млн процентов, а 2019 — более 9 585 процентов.

В качестве одной из мер укрепления экономики, власти страны ввели новую валюту — суверенный боливар, однако и его курс сильно упал: в настоящее время 1 доллар США стоит более 1,8 млн боливаров.

Ранее сообщалось, что печатать новые банкноты для Венесуэлы будет российская компания "Гознак", причем планируется выпустить 300 млн новых банкнот номиналом от 10 тысяч до 50 тысяч суверенных боливаров. В самой российской компании отказались комментировать это сообщение.

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