Крот и Лазебников из Techiia проводят онлайн марафон для создания вакцины от коронавируса

Сегодня, 20 марта 2020 года, стартует международный благотворительный киберспортивный марафон по Dota 2 под названием WeSave! Charity Play от WePlay! Esports, которая является частью холдинга Techiia. Об этом сообщает "Обозреватель".

Зрители онлайн-трансляции турнира смогут делать взносы, которые передадут в международные благотворительные фонды CEPI и GlobalGiving. Средства направят на создание вакцины против вируса Covid-19 и борьбу с пандемией.

Онлайн-марафон продлится с 20 по 26 марта, а официальная трансляция на платформе Twitch будет на трех языках: украинском, русском и английском. Благодаря партнерам трансляции матчей можно будет посмотреть на китайском, французском, немецком, португальском, турецком, испанском и на арабском. Так зрители с любой точки мира смогут присоединиться к сбору средств.

WePlay! Esports создал призовой фонд в размере $120 тысяч и предусмотрел возможность его пополнения. Каждый, кто хочет помочь или ускорить создание вакцины от коронавируса, от спонсоров к зрителям, сможет увеличить призовой фонд через онлайн-взносы (донаты).

Турниры WePlay! Esports традиционно собирают большие аудитории. В январе этого года турнир WePlay! Bukovel Minor установил мировой рекорд по продолжительности онлайн-просмотров в категории миноров — более 5,4 млн часов. Поэтому с WeSave! Charity Play основатели холдинга Techiia планируют привлечь сотни тысяч фанатов киберспорта к важной миссии — создание вакцины против Covid-19.

"Средства, которые нам удастся собрать вместе с киберспортивным комьюнити, командами и нашими партнерами, будут поровну разделены между двумя организациями — это GlobalGiving и CEPI. Если перечисления первому фонду помогут принести пользу практически мгновенно, поскольку они оперативно направляются на закупку масок, аппаратов искусственной вентиляции легких и необходимых для больниц медицинских средств, то в случае с CEPI пожертвования пойдут на разработку вакцины от коронавируса, что займет определенное время", — объясняет Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга Techiia.

Юрий Лазебников, управляющий партнер холдинга Techiia

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) — международный фонд со штаб-квартирой в норвежском Осло, который собирает средства для разработки вакцины против инфекционных заболеваний и коронавируса. GlobalGiving — глобальный благотворительный фонд со штаб-квартирой в Вашингтоне (США), который помогает по всему миру не только пострадавшим от Covid-19, но и тем, кто находится в зоне риска.

Параллельно с глобальной инициативой основатели холдинга Techiia реализуют благотворительные проекты в Украине — закупают необходимое оборудование для больниц в украинских городах.

"Мы мобилизуем мировое киберспортивное сообщество для решения достижения глобальной цели — скорейшего создания вакцины, которая нужна всем на планете", — рассказывает Олег Крот, управляющий партнер холдинга Techiia.

Олег Крот, управляющий партнер холдинга Techiia

Компания WePlay! Esports призывает букмекерские компании принимать ставки на матчи благотворительного турнира только при условии передачи их благотворительным фондам CEPI и Global Giving. Следить за развитием турнира WeSave! Charity Play можно на сайте WePlay! Esports и на Twitch-каналах.

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Напомним, Techiia — украинский технологический холдинг, который в 2019 году объединил компании двух учредителей — Олега Крота и Юрия Лазебникова. В холдинг входят киберспортивная компания, ИТ-продуктовая и сервисные компании, компания по производству плюшевых игрушек, девелоперская компания и венчурная студия. Холдинг активно занимается благотворительностью через "Фундацию Течия", в частности помогает областной детской больнице в городе Кропивницком.