Общество 50 минут назад

Я не бачу альтернативи, окрім повного закриття кордонів — нардеп Олександр Ткаченко

Нардеп запропонував загальну самоізоляцію

Я не бачу альтернативи, окрім повного закриття кордонів — нардеп Олександр Ткаченко Я не бачу альтернативи, окрім повного закриття кордонів — нардеп Олександр Ткаченко

На сьогоднішній день я не бачу альтернативи, окрім повного закриття кордонів. Тільки так ми зможемо не допустити поширення вірусу. Сподіваюсь, це рішення буде ухвалене сьогодні на засіданні РНБО.

Досвід країн, що опинились в епіцентрі пандемії, доводить — кожень день має значення. Ми маємо починати вже сьогодні. Не завтра. Не за тиждень, коли ситуація може набути критичних масштабів. Сьогодні. Півзаходами, на жаль, тут нічого не вдієш.

Скептикам рекомендую подивитися на досвід Тайваня. Всього за місяць від початку епідемії влада країни розробила та впровадила список із щонайменше 124 заходів

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Результати вражають: всього 49 осіб захворіли, 20 з них вже одужали. І це в країні, яка на рік приймає близько 3 мільйонів людей з Китаю!

Ми маємо діяти за їхнім прикладом:

  • впровадити жорсткий контроль кордонів країни;
  • ініціювати активний пошук випадків захворювання;
  • карантин для всіх, хто демонструє симптоми вірусу;
  • забезпечити лікарні необхідними ресурсами для оперативного реагування на поширення хвороби;
  • провести національну освітню кампанію для боротьби з панікою та дезінформацією.

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Самоізоляція — єдиний ефективний та, що важливо, загальнодоступний спосіб зупинити пандемію. Щонайбільше людей мають лишатися вдома. Це стосується навіть країн, де не зафіксовано масштабних сплесків вірусу. Наприклад, від сьогодні кордони закрила Словаччина.

А тим, хто все ще сумнівається, хочу нагадати: ще три тижні тому Італія також жила звичайним життям.

Телеграм-канал Олександра Ткаченко

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