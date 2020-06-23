"Я поборолся — я выиграл": Коболев объяснил, как ему удалось сохранить свой пост

Глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев рассказал, как его назначили на должность в 2014 году и почему продлили контракт в этом году.

Об этом в он заявил интервью Лига.Бизнес.

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"В тот момент, когда меня назначали в марте 2014 года, меня пригласили в Кабмин, где обсуждалась моя кандидатура. Насколько я знаю, до меня обсуждались кандидатуры еще нескольких человек. Тогда не было постановления Кабмина №777, которое регулирует проведение конкурсов. Но в рамках тех разговоров, которые были в 2014 году, Яценюк (экс-премьер-министр Арсений Яценюк — Delo.ua) принял решение, что я — наиболее удачный кандидат среди остальных. Именно с Яценюком я обсуждал условия моего назначения. С его мнением тогда согласились другие члены Кабинета министров", — объяснил Коболев.

Он считает, что к такому решению члены правительства пришли 6 лет назад, потому что нужно было заниматься вопросом взаимоотношений с российским монополистом "Газпромом", а сам Коболев "лучше всех среди кандидатов тогда понимал, что к чему". Объяснил он и то, как продлевали ему контракт в этом году.

"У меня была дискуссия с премьером, как я вижу будущее "Нафтогаза". Потом с Кабмином. Наш набсовет разрешил мне вести переговоры с акционером напрямую. Я последовал их рекомендациям. До сих пор так и не решено противоречие, при котором, согласно Закону, главу правления назначает Наблюдательный совет, а согласно Уставу — Кабинет Министров. Я обозначил свое видение, мы обсудили контракт. Через какое-то время мне сообщили, что из всех вариантов продление моего контракта — наиболее прагматичный вариант. Должность главы Нафтогаза — очень востребованное место. Я ее получил честно и законными методами. У меня своя тактика. Я поборолся — я выиграл", — подытожил он.

Напомним, что 20 марта 2020 года Кабинет министров Украины поддержал предложение наблюдательного совета "Нафтогаза Украины" продлить полномочия главы правления компании Андрея Коболева на 4 года.