Мэра Каменского подозревают в создании целого ряда коррупционных схем — СМИ

Правоохранители открыли десятки уголовных производств против чиновников мэрии Каменского и все ближе подбираются к мэру города Андрею Белоусову. Их подозревают в растрате, присвоении имущества, злоупотреблении служебным положением и получении взяток, сообщает УНИАН.

"В числе фигурантов зам Белоусова Константин Саусь, руководители подразделений горсовета и кум Белоусова Александр Иванов", — пишут журналисты.

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Как сообщает УНИАН, через фирмы-прокладки команда Белоусова вывела более 100 млн грн, направленных на инфраструктурные работы. Строительная компания "Билдинг Буд" освоила 78,5 млн грн из бюджета Каменского, а "Буд-Рем Сервис" — 45 миллионов.

На ремонте сквера, говорится в статье, в центре города было присвоено 8 млн грн, а в акты выполненных работ вносились ложные сведения. На установке светофоров через фирму "Міськсвітло плюс" были выведены 117 млн гривен средств местного бюджета. Установка светофоров обошлась в среднем в 5 миллионов гривен за штуку. А за повторную установку работающего светофора в центре города компания получила 6,1 млн грн.

Еще один скандал связан с продажей коммунальной земли. На территории, где пересекаются две центральные автомагистрали города, установили МАФы, что создало повышенную аварийность в и без того опасной зоне. При этом главный архитектор Каменского Юлия Саенко акцентировала, что застройка указанных земельных участков запрещена.

"Еще одна скандальная афера, в которую были вовлечены множество персонажей из близкого окружения Андрея Белоусова — поставки медицинских препаратов в городские аптеки Каменского. Основными реализаторами схемы стали мэр Андрей Белоусов, его заместитель Александр Чернышов, кум городского головы и бизнесмен Александр Иванов, а также ряд депутатов Каменского горсовета", — сообщает издание.

Директором КП "Городская аптека", на развитие которой выделили 20 млн грн, стал член партии мэра "Бджола" Максим Чехута, а поставками занималась "Укрфармгруп", которую основал кум Андрея Белоусова Александр Иванов и его мама Валентина. Всего на медицинских поставках близким кругом мэра было освоено 140 млн гривен. Также мэрия завышала цены на закупки средств защиты в разгар пандемии COVID-19, сумма ущерба — около 2 млн грн.

Также журналисты подозревают, что брат мэра Юрий, который работает в Офисе генпрокурора, помогает Белоусову "на местах". СМИ писали, как мэр инициировал обыски на "Блок ЛТД", что заблокировало работу предприятия.

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